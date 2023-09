Arabie saoudite: la talonnade géniale de Karim Benzema avec Al Ittihad

Opposé à Al-Hilal vendredi soir lors du sommet du championnat saoudien, l’attaquant français Karim Benzema a inscrit le deuxième but en faveur d’Al Ittihad d’une splendide talonnade. Mais c'est finalement Al-Hilal qui s'est imposé 4-3 après un match fou.

En grande forme Karim Benzema. L’avant-centre français a inscrit son deuxième but dans le championnat saoudien vendredi soir lors du choc face à Al-Hilal. L’ancien joueur de Lyon et du Real Madrid y a ajouté la manière.

La talonnade de Karim Benzema face à Al-Hilal © @Canal+

Première défaite pour Al Ittihad

Après l’égalisation d’Al-Hilal signé Aleksandar Mitrovic, KB9 a redonné l’avantage à son équipe d’une superbe talonnade après un bon centre en retrait (38e, 1-1). Karim Benzema avait ouvert son compteur but lors du carton face à Al-Riyadh (0-4). Avec quatre victoires en autant de rencontres, Al Ittihad occupait la tête de Saudi Pro League avant de défier les partenaires de Malcom. Mais après un match fou (Al Ittihad a mené 3-1), c'est le club de Neymar (toujours out) qui s'est imposé 4-3 et a donc infligé à Al Ittihad son premier revers de la saison.