Arabie saoudite: Mancini tout proche de succéder à Hervé Renard en tant que sélectionneur

Après son départ inattendu du poste de sélectionneur de l'Italie, Roberto Mancini devrait vite rebondir. L'ancien entraîneur de Manchester City est tout proche de devenir le nouveau sélectionneur de l'Arabie saoudite selon la presse italienne. Il pendrait la succession d'Hervé Renard.

Son départ avait surpris de l'autre côté des Alpes: Roberto Mancini a brutalement démissionné de son poste de sélectionneur de l'Italie il y a quelques jours. Le technicien, de 58 ans, venait pourtant d'obtenir de nouvelles fonctions au sein de la Fédération italienne.

Rapidement remplacé à la tête de Squadra Azzurra par Luciano Spalletti, Roberto Mancini n'aurait pas traîné à trouver un nouveau poste. En effet, selon la Gazzetta dello Sport, le coach champion d'Europe aurait trouvé un accord avec l'Arabie saoudite pour prendre la sélection.

Le contrat qui attend l'ancien coach de l'Inter est estimé entre 25 et 30 millions d'euros par an jusqu'à la prochaine Coupe du monde. La Gazzetta précise, que selon les médias saoudiens, les négociations entre l'Arabie saoudite et Roberto Mancini auraient démarré au mois de juin dernier et que l'accord oral est déjà acté depuis quelques semaines. Mancini pourrait ainsi succéder à Hervé Renard, parti pour devenir le sélectionneur de l'équipe de France féminine. L'intérim est actuellement effectué par Saad Al-Shehri.

Le même staff qu'avec l'Italie

Toujours selon le quotidien italien, une réunion serait prévue dans les prochains jours, à l'initiative de Roberto Mancini, pour l'organisation de son futur staff. Normalement, l'ancien sélectionneur italien devrait conserver le même staff qu'avec l'Italie (Oriali, Salsano, Lombardo, Nuciari, Battara, Gagliardi et Scanavino). Ensuite, une rencontre serait programmée entre l'intégralité du staff et les dirigeants saoudiens.

S'il va signer jusqu'à la prochaine Coupe du monde, en 2026, Roberto Mancini aura comme premier objectif saoudien la coupe d'Asie au Qatar en janvier prochain. Le dernier sacre dans cette compétition de l'Arabie saoudite remonte à 1996.

L'entraîneur italien pourrait très vite démarrer l'aventure avec l'équipe saoudienne. Les Faucons verts doivent affronter le Costa Rica le 8 septembre prochain à Newcastle et la Corée du Sud quatre jours plus tard. En novembre, ce sont les éliminatoires asiatiques pour la Coupe du monde 2026 qui débutent. ier au 10 février, la Coupe d'Asie commence (au Qatar). L'Arabie est dans le groupe de la Thaïlande, du Kirghizistan et d'Oman.