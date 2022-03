Argentine: la justice classe la procédure d'une ex-liaison de Maradona pour abus

Une Cubaine, qui accusait Diego Maradona et son entourage de violence et d'abus, a vu sa plainte être classée sans suite. Plus de 20 ans après les faits, la justice argentine considère que la mort de l'ex-idole du football a "éteint" l'action judiciare.

La justice argentine a classé sans suite la plainte d'une Cubaine, ancienne liaison de Diego Maradona alors qu'elle était mineure, qui accusait l'ex-idole du football argentin et son entourage de violences et d'abus.



Le juge Daniel Rafacas a considéré que la mort de Maradona en novembre 2020 avait "éteint" l'action judiciaire sur les faits présumés, qui de plus étaient prescrits, étant survenus il y a plus de 20 ans, au tout début des années 2000.



La justice avait entendu fin novembre Mavys Alvarez Rego, mère de deux enfants demeurant à Miami (Etats-Unis). Elle avait expliqué avoir rencontré Maradona à 16 ans, alors que la star, à l'époque quadragénaire, vivait à Cuba, où il suivait une cure de désintoxication.

Des faits prescrits

Elle avait indiqué avoir eu avec lui une relation de 4 à 5 ans, évoquant des épisodes de violence et, en une occasion, "un viol". Après avoir été "conquise", elle avait expliqué comment Maradona l'avait poussée à consommer de la cocaïne, la rendant à son tour dépendante. Puis lors d'un voyage à Buenos Aires avec le sportif en 2001 pour une série d'hommages, elle disait avoir été retenue contre son gré pendant des semaines dans un hôtel par des proches du footballeur, interdite de sortir seule, et contrainte à une opération d'augmentation mammaire.



La plainte, déposée initialement par une ONG argentine, portait notamment sur trafic d'être humain, privation de liberté, réduction en servitude, coups et blessures. Cinq proches de l'entourage de Diego Maradona mis en cause ont nié toute implication.



Le juge a estimé que les faits présumés auraient été "réalisés principalement par Maradona, avec la participation secondaire de ses collaborateurs entre le 9 novembre 2001 et le 19 janvier 2002", donc prescrits.



Le représentant légal de Mavys Alvarez en Argentine, Fernando Miguez, a déploré que le magistrat n'ait pas convoqué de témoins. Il a souligné que la plainte visait l'entourage de Maradona et que le décès de la star n'éteignait pas l'action judiciaire. Il a annoncé à l'AFP sa décision de faire appel devant la chambre de l'instruction.