Argentine: le maillot de "la main de Dieu" de Maradona pourrait devenir le plus cher de l’histoire

Le maillot porté par Diego Maradona lors du quart de finale du Mondial 1986 contre l'Angleterre, celui de la fameuse "main de Dieu", va être mis aux enchères à partir de ce mercredi. Comme le rapporte L’Équipe, la vente pourrait atteindre des records, tous sports confondus.

Les chiffres ont de très fortes chances de s’envoler. Ce mercredi, la société Sotheby’s va mettre aux enchères le maillot porté par Diego Maradona lors du quart de finale du Mondial 1986 contre l'Angleterre, durant lequel le génie argentin avait inscrit deux buts entrés dans l'histoire: "la main de Dieu" et "le but du siècle".

Comme le rapporte L'Equipe, cette vente aux enchères pourrait atteindre des records pour un maillot, tous sports confondus. Pour l’heure, la tunique d’un sportif la plus chère de l’histoire est celle de l’icône du baseball Babe Ruth, vendue 5,2 millions d’euros en 2019. Les experts de Sotheby’s ont estimé le maillot de Maradona entre 4,8 millions et 7,2 millions d’euros.

Fin de la vente le 4 mai

Sotheby's va exposer le maillot dans ses locaux à Londres pendant la vente sur internet, qui prendra fin le 4 mai prochain. Depuis plus de 35 ans, ce maillot bleu portant le numéro 10 a eu pour unique propriétaire l'ancien milieu de terrain anglais Steve Hodge. Bien inspiré, il avait échangé le sien avec le "Pibe de Oro" à la fin du match remporté par les Argentins (2-1) et resté l'un des plus controversés de l'histoire de la Coupe du monde.



L'ex-joueur anglais, qui en a fait le titre de son autobiographie ("The man with Maradona's shirt") et avait confié le maillot au National Football Museum de Manchester (Royaume-Uni) pour y être exposé, promettait encore à la mort de Maradona que l'objet n'était pas à vendre et qu'il avait une "valeur sentimentale incroyable". Mais le temps semblait venu.