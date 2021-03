Argentine: le nouveau maillot a été dévoilé... et il fait réagir

Le nouveau maillot de la sélection argentine a reçu un accueil mitigé sur les réseaux sociaux. Les motifs apparaissant sur les bandes verticales divisent.

La sélection argentine a un nouveau maillot, dévoilé ce lundi dans le cadre de la dernière campagne Adidas. Et il n’a pas toujours eu droit à un accueil enthousiaste sur les réseaux sociaux. En cause, un aspect bleu camouflage qui a heurté les puristes. Le design de cette nouvelle tunique reprend pourtant les couleurs de l’Albiceleste et ses traditionnelles bandes verticales bleues et blanches, avec toutefois des nuances de bleu qui donnent au maillot un aspect camouflage. Ce qui a déplu sur les réseaux sociaux, parmi la communauté des aficionados de la sélection argentine.

Le maillot de l'Argentine © DR

"C'est horrible", "le pire maillot de l'histoire de la sélection"

"Le nouveau maillot reflète l'union que le football génère dans le monde entier, tant dans le jeu que dans les stades et dans les rues. Dans notre pays, d'Ushuaia à La Quiaca, le football dépasse les frontières de chaque province argentine, pour atteindre tous les coins du pays et soutenir notre équipe", peut-on lire sur le site de l’équipementier Adidas.

Ce maillot sera porté par l’Argentine la saison prochaine, et en premier lieu par l’équipe des moins de 23 ans de Fernando Batista, annoncent les médias argentins. Il est déjà possible de se le procurer en pré-commande sur le site de l’équipementier, avant son arrivée dans les magasins.