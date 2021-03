OL-PSG: Mbappé, un but splendide qui rappelle France-Argentine en 2018

Contre l'OL ce dimanche en clôture de la 30e journée de Ligue 1, Kylian Mbappé a calqué l'un de ses buts inscrits face à l'Argentine lors de la Coupe du monde 2018.

Kylian Mbappé s’est rappelé au bon souvenir de la Russie et de son titre de champion du monde avec les Bleus. C’était il y a près de trois ans, déjà. L’attaquant du PSG a inscrit ce dimanche soir, sur la pelouse de Lyon, un but similaire en tous points à celui qu’il avait marqué contre l’Argentine (4-3), en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2018. Après un ballon détourné des deux poings par Anthony Lopes sur une frappe de Marco Verratti, Kylian Mbappé a réalisé un contrôle splendide du droit pour battre le gardien lyonnais d’une frappe croisée.... du gauche.

Un copié-collé de son but premier but face à l'Argentine

Kylian Mbappé © @Canal+

Lyon et le Paris Saint-Germain s'affrontent pour prendre les commandes du championnat après le faux-pas de Lille, défait (1-0) plus tôt dans la journée par le relégable Nîmes. Ce choc est le deuxième de la semaine au programme pantagruélique du PSG, après avoir battu Lille en 8e de finale de Coupe de France plus difficilement que ne l'indique le score (3-0).

Après la trêve internationale, le champion de France retrouvera le Losc (3 avril), cette fois en L1, pour un autre duel crucial pour le titre, puis ce sera la double confrontation très attendue avec le Bayern Munich en quarts de finale de la Ligue des champions (7 et 13 avril).