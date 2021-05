Argentine: River Plate privé de 15 joueurs positifs au coronavirus pour affronter Boca

L'équipe de Marcelo Gallardo devra composer sans 15 joueurs testés positifs au Covid-19 pour le choc face à Boca Juniors dimanche en quart de finale de la Coupe de la Ligue argentine.

Le club de River Plate doit se passer de quinze joueurs testés positifs au Covid-19, dont ses quatre gardiens, pour affronter son grand rival, Boca Juniors, en quart de finale de la Coupe de la Ligue argentine, a annoncé samedi la formation entraînée par Marcelo Gallardo. Le département médical de River a d'abord communiqué une liste de dix joueurs "au résultat positif", puis une seconde de cinq autres dans le même cas. L'équipe est ainsi privée d'au moins sept titulaires qui devaient jouer dimanche. Surtout, ses quatre gardiens font partie des joueurs contaminés: le titulaire international Franco Armani et ses doublures Enrique Bologna, German Lux et Franco Petroli. Gallardo a convoqué en urgence Leonardo Diaz, 21 ans, le portier remplaçant de la réserve.

Quatre gardiens absents

Vendredi, un test de routine effectué par la Fédération (AFA) s'était révélé positif pour l'entraîneur des gardiens, Alberto Montes. Il a immédiatement été placé à l'isolement, mais les quatre gardiens de l'effectif ont commencé à ressentir des symptômes du Covid-19 quelques heures plus tard. En 2021, River n'avait jusqu'alors été privé que de trois joueurs pour des raisons de contamination au coronavirus. Le club des "Millionnaires" espère désormais ne pas subir d'autres forfaits pour ce motif, car il doit disputer deux importants matches de Copa Libertadores dans les prochains jours.

Le Superclasico entre River et Boca sera le troisième de la saison entre les deux grands rivaux du foot argentin, après deux nuls en Copa Diego Maradona (2-2) et récemment en Coupe de la Ligue (1-1). Dimanche, la rencontre programmée à 17h30 locales dans le stade de la Bombonera aura une place en demi-finale comme enjeu. L'équipe portègne qui se qualifiera affrontera le vainqueur du match entre Velez Sarsfield et Racing.