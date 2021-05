OL: Aulas répond à la rumeur Gallardo

Alors que le nom de Marcelo Gallardo est évoqué depuis plusieurs semaines comme une possible piste pour remplacer Rudi Garcia sur le banc de l'OL, Jean-Michel Aulas a répondu sur Twitter.

Jean-Michel Aulas a répondu sur Twitter, comme il aime régulièrement le faire. Selon L'Equipe ce vendredi, Marcelo Gallardo aurait fait savoir à l'OL qu'il ne se libèrerait pas avant décembre de son poste à River Plate. Son nom revient depuis plusieurs semaines parmi les pistes potentielles pour succéder à Rudi Garcia, en fin de contrat à l'issue de la saison.

"L'OL n'a pas pris contact avec d'autres entraîneurs et reste dans l'attente de la fin du championnat avant de se prononcer", écrit le président de Lyon. Façon de laisser entendre qu'aucune négociation n'aurait été entamée pour le poste d'entraîneur à Lyon... ni avec Gallardo, ni avec d'autres coachs potentiels.

D'autres noms évoqués

Parmi les noms qui reviennent régulièrement pour ce poste, ceux de Roberto De Zerbi entraîneur de Sassuolo mais qui serait plus proche du Shakhtar Donetsk, Christophe Galtier, qui se concentre sur le possible sacre en Ligue 1 de Lille, Patrick Vieira, libre, ou encore Paulo Fonseca, qui va quitter la Roma (remplacé par José Mourinho) et serait déjà en discussion avec Lyon, selon Record. Même si Jean-Michel Aulas assure qu'aucune piste n'est pour l'heure activée.