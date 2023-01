AS Roma: situation très tendue autour de Zaniolo, menacé de mort par certains supporters

En conflit avec l'AS Roma et écarté par José Mourinho, Nicolò Zaniolo (23 ans) n'est plus en odeur de sainteté dans le club romain. Les supporters des Giallorossi sont allés jusqu'à menacer de mort l'international italien si ce dernier ne partait pas.

Nicolò Zaniolo ne vit pas les meilleurs moments de sa carrière. Alors que l'Italien a demandé à quitter l'AS Rome lors du mercato hivernal, ce dernier a refusé une offre de Bournemouth (30 millions d'euros) et ne joue plus sous les ordres de José Mourinho, qui l'a écarté pour le déplacement à Naples ce dimanche, après un nouveau caprice. Sa dernière apparition remonte au 8 janvier dernier face à l'AC Milan (2-2).

Depuis, le milieu offensif, sous contrat jusqu'en 2024, traîne son spleen mais est toujours un joueur de la Roma. Ce qui a le don d'énerver les supporters des Giallorossi, qui s'en sont pris à lui à travers une banderole assassine. "Zaniolo traître et merde sans honneur", peut-on lire sur le pont de la Via degli Annibaldi, non loin du Colisée.

Menaces de mort et police

Certains sont même allés plus loin. Selon la Gazzetta Dello Sport et la Repubblica, une quinzaine de tifosi de la Roma se sont retrouvés devant le domicile du joueur dans la nuit de dimanche à lundi pour taguer des messages insultants. La mère du joueur, Francesca Costa, a posté une story sur Instagram dans laquelle elle s'offusque des critiques à l'égard de son fils. "Avoir suscité toute cette haine me semble un peu excessif", rappelle-t-elle.

Nicolò Zaniolo a également reçu des menaces de mort s'il ne quittait pas le club. Ce dernier a même demandé l'internvention de la police pour ramener l'ordre autour de son domicile. La presse italienne affirme qu'une enquête a été ouverte après les perturbations nocturnes dont l'international italien a été victime.