Atlético: Kondogbia dénonce le racisme entre Africains

Dans un entretien à "OuiHustle", le milieu de terrain de l’Atlético de Madrid et de la Centrafrique Geoffrey Kondogbia revient longuement sur la place du football africain dans le monde du football. L’ex-Monégasque parle aussi du racisme entre Africains et des Bleus.

A 29 ans, Geoffrey Kondogbia commence à avoir une solide expérience du haut niveau. Et beaucoup de recul sur son métier. Après un bref passage en équipe de France (5 sélections entre 2013 et 2015), le milieu de terrain de l’Atlético a opté pour la sélection centrafricaine, avec laquelle il compte huit capes. International fauve, comme son frère avant lui, l’ex-Monégasque a eu le coup de foudre pour le pays de ses origines. Ce qui ne l’empêche pas de porter un regard critique sur le foot africain.

Ainsi dans un entretien à "OuiHustle", il acquiesce lorsqu’on lui demande s’il est mis de côté. "Quand on regarde les faits, c’est une certitude, déclare-t-il. Mais je ne suis pas pour dire que c’est à causes des autres. C’est clairement à cause de nous." Et Geoffrey Kondogbia de développer: "On a tendance à déléguer, à être assisté, on a du mal à prendre les choses en main quand il s’agit de notre destin. L’Africain a montré qu’il avait des qualités dans tous les domaines mais le problème est qu’on n’est pas dans des endroits décisionnaires. Par exemple, quelle personnalité africaine est partie se greffer à la Fifa pour prendre position ou avoir un poste important ? On laisse les autres le faire."

"Entre nous, il y a beaucoup de racisme"

Le joueur de l’Atlético de Madrid n’hésite pas non plus à parler des problèmes de racisme sur son continent: "Il y a une réalité, il faut être honnête, nous-mêmes, entre nous, il y a beaucoup de racisme, déplore-t-il. En Afrique de l’Ouest il y en a... Chez nous, en Afrique centrale, il y en a... Les guerres ethniques que l’on a connues, elles ne sont pas en France, elles ne sont pas en Europe, c’est en Afrique que ça s’est passé."

"Les Bleus? Je n’étais pas prêt"

Lors de cette longue interview, Kondogbia est aussi revenu avec franchise sur son passage en équipe de France. A une époque où l'équipe où l’équipe de Didier Deschamps doit encore regagner du crédit après le fiasco Knysna, l’ancien joueur de l’Inter ne garde pas un bon souvenir de ses séjours à Clairefontaine : "Je kiffe m’entraîner avec ces joueurs là, mais le rassemblement, je le vis mal "de fou". Je n’arrive pas à trouver ma place. Je venais des U20. C’était un groupe où c’était la foire ! On s’amusait. Là, tu viens dans le football de haut niveau avec l’aspect économique et l’image qui entrent en compte. Je n’étais pas prêt. J’étais encore dans le football pour m’amuser. Je l’ai mal vécu", conclut Geoffrey Kondogbia.