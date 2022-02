Atlético-Manchester United: l'échange complice entre Pogba, Griezmann, Lemar et Kondogbia

Avant le coup d'envoi du huitième de finale aller de Ligue des champions entre l'Atlético de Madrid et Manchester United (sur RMC Sport), Paul Pogba a retrouvé Antoine Griezmann, Thomas Lemar et Geoffrey Kondogbia dans les couloirs du Wanda Metropolitano.

Des retrouvailles chaleureuses. Avant le coup d’envoi du choc entre l’Atlético de Madrid et Manchester United ce mercredi, en huitième de finale aller de la Ligue des champions (sur RMC Sport), Paul Pogba a retrouvé son grand ami et partenaire en sélection Antoine Griezmann. Dans les couloirs du Wanda Metropolitano, le milieu de terrain des Red Devils a aussi échangé avec Thomas Lemar et Geoffrey Kondogbia, ancien international français, qui a choisi en 2018 de représenter la République centrafricaine.

Raphaël Varane, titulaire comme Pogba pour cette rencontre, n'a lui pas assisté à ces petites retrouvailles. "On est là ! Le gang des Français !", a d’abord lancé Pogba, avant de lancer au trio Griezmann-Lemar-Kondogbia dans un grand sourire : "A Madrid, comment elle est nulle votre vie ! Comment elle est é.... Oh là là, c'est trop classe. Les bons fruits, les bonnes couleurs... C'est incroyable" "On va avoir un petit duel Kondo/Piochi", lui a répondu Griezmann, sa calebasse de maté à la main. "Depuis les U15 ! Les 16 nationaux. Les gars ça fait plaisir. Bon on se voit après", a terminé Pogba.

A Madrid, c'est l'Atlético qui a ouvert le score après seulement sept minutes de jeu. Sur un ballon mal renvoyé par la défense mancunienne, Renan Lodi a trouvé Joao Felix sur un sublime centre du gauche. Libre de tout marquage et idéalement placé, le jeune attaquant portugais a ajusté David De Gea d'une belle tête.