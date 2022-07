Aux Jardins d’Eole à Paris, Raï a désormais un terrain de foot à son effigie

Rénover des terrains de sport dans les quartiers populaires, c’est la volonté de plusieurs associations en lien avec la mairie de Paris. Mardi, l’ancien capitaine du PSG Raï inaugurait un playground à son effigie dans le 18e arrondissement de la capitale.

"C’est important pour moi de laisser une empreinte dans cette ville qui me passionne", confie Raí, ancien capitaine emblématique du Paris-Saint-Germain. Cette empreinte, c’est un terrain de football situé dans le 18e arrondissement de Paris que le champion du monde est venu inaugurer, mardi 19 juillet.

Le bleu, le jaune et le vert du drapeau brésilien occupent désormais une place dans les Jardins d’Eole, lieu autrefois réputé pour le trafic de drogue et la consommation de crack. "Ce jardin a connu des difficultés, ça a été réglé et il est rentré dans notre politique de rénovation des terrains", explique Pierre Rabadan, adjoint au sport à la mairie de Paris. "C’est important que les quartiers populaires aient accès à des espaces sportifs".

Transmettre aux jeunes les valeurs du football

Des dizaines d’enfants du 18 et du 19e arrondissements étaient présents pour disputer le tournoi entre quartiers organisé pour l’occasion. "On est venus pour jouer le tournoi mais surtout pour voir Raí". "Une légende du football qui vient dans notre quartier c’est incroyable", se réjouissent les jeunes franciliens, à la lutte pour faire signer leur maillot.

Pour Raí, il s’agit aussi de transmettre à ces enfants les valeurs du football. "Moi c’est sur des terrains comme ça que j’ai appris à jouer au foot. Sur ce stade il va se passer de belles histoires, des rencontres. C’est ce côté humain que je veux transmettre dans ce type d’opération ou par l’intermédiaire de mon association". D’ailleurs, une dizaine de jeunes de l’association de Raí, "Gol de Letra", spécialisée dans le développement et la formation des enfants défavorisés au Brésil, étaient présents pour l’inauguration.

Le 10e terrain rénové par Etendart

"Basket Rudy Gobert", "Handball Daniel Narcisse" et désormais "Playground Raí", toutes ces œuvres sont à l’origine de l’association Etendart et de la société Courtside qui créent des terrains où se mélangent Art et Sport. "C’est déjà notre 10e réalisation", explique Olivier, co-fondateur de l’association. "On rénove les infrastructures sportives, on les décore avec des artistes et on associe des athlètes à l’effigie du terrain". Le projet a été mené en lien avec le collectif "Stop au crack", porté par des mères du quartier qui souhaitaient que leurs enfants puissent grandir en sécurité et avec les installations sportives nécessaires. "Les cages ont été refaites, le sol et les murs aussi, je suis très content de pouvoir venir jouer ici avec mon frère", se réjouit Mohamed.