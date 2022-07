Paris FC: "Paris mérite un deuxième club en Ligue 1", estime Rai

À l'occasion de l'inaguration d'une installation sportive à son nom dans la capitale, Rai - légende du PSG - a répondu aux questions de RMC Sport sur son nouveau projet au sein du Paris FC.

"Mon histoire avec Paris n'est pas finie". Entré fin juin au capital du Paris FC à travers la société Sport Bridges Venture, Rai (57 ans) rêve de voir le club rejoindre le Paris Saint-Germain en Ligue 1. "C’est un beau projet. Paris a de la place et mérite un autre club en L1. Mon amour pour le PSG est toujours fort, mais il y a de la place. Mon amour pour la ville va au-delà", déclare l'ancien international brésilien à RMC Sport.

Au Paris FC, le champion du monde 1994 espère apporter son "expérience" et compte sur ses "partenaires qui ont une vision sportive et de développement" pour le projet. Cela passe par un apport de plus de trois millions d'euros, dans le cadre d'une augmentation de capital qui s'est faite à hauteur de huit millions d'euros.

Un playground à son nom

"L'amour" de Rai pour Paris se traduit aussi par l'inauguration d'une installation sportive à son nom dans le XIXe arrondissement: le Playground Rai. L'infrastructure est située dans le Jardin d'Éole, ancien lieu sinistré par le trafic et la consommation de crack.

"C'est sur des terrains comme ça que j'ai apparis à jouer au foot", raconte l'ambassadeur de ce lieu, impliqué avec sa fondation Gol de Letra. "L'idée, c'est de valoriser les espaces publics dédiés au sport. Il va se passer de belles histoires ici", ajoute le champion de France 1994 et vainqueur de la Coupe des coupes 1996 avec le PSG.

"Rai, c’est un symbole, il a marqué l’histoire du PSG. Pour nous ça faisait sens qu’il puisse donner son nom au terrain", commente Pierre Rabadan, adjoint au sport à la mairie de Paris. Après l’inauguration du terrain, plusieurs équipes des XVIIIe et XIXe arrondissements se sont affrontés dans le cadre d’un tournoi sous les yeux de l'ancien joueur.