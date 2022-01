Avram Grant, ancien entraîneur de Chelsea, accusé de chantage et de harcèlement sexuels

Plusieurs femmes interrogées dans le cadre d’une émission d’investigation israélienne portent de lourdes accusations à l’encontre de l’ancien entraîneur de Chelsea Avram Grant, aujourd’hui âgé de 67 ans.

L’image du football n’a pas fini de souffrir des gens qui la salissent. Le monde du ballon rond continue en 2022 d’être associé à des délits d’agression sexuelle et de violence conjugale, quand il ne s’agit pas carrément de viol, le plus abominable des crimes. Le week-end dernier a été marqué par la garde à vue du jeune Mason Greenwood (Manchester United), dans le cadre d’une enquête ouverte à son encontre pour les chefs de viol et d’agression. Une nouvelle difficile d’autant plus difficile à digérer, qu’une autre affaire en cours, concernant le Français Benjamin Mendy (Manchester City), accusé de sept viols et une agression sexuelle, des actes qu’il aurait commis sur plusieurs femmes, est loin d’être terminée.

Et qu’un autre dossier, tout aussi répugnant, a été ouvert dimanche par l’émission d’investigation israélienne "Exposure". Comme l'a rapporte Times of Israel, le journaliste Haim Etgar a présenté près d'une heure de témoignages de plusieurs femmes qui ont accusé Avram Grant (67 ans), l’ancien entraîneur de Chelsea, d'avoir utilisé sa position dominante pour tenter de les contraindre à des relations sexuelles. Les femmes interrogées ont toutes raconté l'histoire d'un homme influent proposant de donner un coup de pouce à leur carrière en échange de relations sexuelles. L’une d’entre elles a raconté que, pas plus tard qu’en juin 2020, Grant, l'a invitée dans son appartement à Tel Aviv en lui proposant de l'aider à trouver du travail.

Grant s'excuse "du fond du coeur"

"Il m'a dit : 'Mets-toi à l'aise, enlève tes vêtements'. Je pensais qu'il plaisantait. J'étais assise loin de lui, sur le bord du canapé. Il m'a demandé de m'approcher et a essayé de me prendre dans ses bras, il m'a vraiment attrapée et ne m'a plus lâchée", a raconté la femme, qui avait 22 ans à l'époque. "Je me sentais mal à l'aise, il a posé sa main sur ma cuisse, et je me souviens avoir immédiatement déplacé sa main. Après quelques secondes de conversation, il m'a attrapée par le cou, comme s'il m'étouffait, a tourné ma tête vers lui et a essayé de m'embrasser de force", a-t-elle déclaré, ajoutant avoir refusé.

Une autre femme, identifiée comme une éminente journaliste sportive israélienne, a certifié que Grant avait proposé de l'aider dans sa carrière lorsqu'elle débutait. Il aurait ensuite commencé à lui faire des commentaires inappropriés et à lui envoyer des messages de harcèlement pendant plusieurs années. Plusieurs femmes ont relaté un comportement similaire de la part de Grant. Plusieurs d'entre elles ont déclaré s'être vu refuser l'accès à Grant sur le plan professionnel après avoir repoussé ses avances. Elles ont également déclaré que son comportement était un secret de polichinelle dans l'industrie.

Connu pour son passage sur le banc de Chelsea, Grant a également entraîné West Ham et Portsmouth en Premier League avant de prendre en charge les sélections nationales d'Israël et du Ghana, au cours d’une carrière qui l'a conduit dans de nombreux pays. L’émission auraient subi des "pressions massives" de la part d'associés de Grant, avec des menaces d'action en justice. "Je n'ai jamais eu l'intention de me comporter de manière injuste ou de nuire à une femme de quelque manière que ce soit, s'est défendu Grant. Toute personne qui s'est sentie mal à l'aise ou blessée par moi, je le regrette et je m'excuse du fond du cœur."