Bâle-Nice: Digard annonce "un état d'esprit conquérant" au match retour

L'OGC Nice a été tenu en échec au FC Bâle (2-2) ce jeudi lors du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence. Pour Didier Digard, ce résultat permet aux Aiglons d'avoir un état d'esprit "conquérant" devant leurs supporters la semaine prochaine,

Nice va devoir se qualifier devant son public. Ce jeudi, les Aiglons ont obtenu le nul (2-2) lors du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence en déplacement sur le terrain de Bâle (2-2), grâce à un doublé de Terem Moffi. Après la rencontre, Didier Digard se projetait déjà sur le match retour.

"On avait les armes pour faire mieux"

Après un déplacement à Brest dimanche (15h) en Ligue 1, Nice retrouvera Bâle jeudi prochain. "Il y a un peu de déception mais il faut être réaliste: l'OGC Nice en quart de finale de Coupe d'Europe à l'extérieur qui fait un match nul, il ne faut pas le voir comme une contre-performance, a déclaré l'entraîneur. On avait les armes pour faire mieux, on ne l'a pas fait."

"Il y a un match retour, chez nous, devant notre public. Ce sera le moment de régler les détails et de l'emporter devant nos supporters, a poursuivi Didier Digard. Je pense qu'il n'y a pas mieux de pouvoir réaliser ça devant nos supporters. On pourra aborder ce match retour avec un état d'esprit conquérant."

Digard assure que Nice n'a pas géré

Menés au score, les Niçois ont repris l'avantage avec un doublé de Terem Moffi (38e, 45e+1), auteur d'un magnifique retourné pour son deuxième but. Mais Zeki Amdouni a répondu, signant lui aussi un doublé (71e). Didier Digard a estimé qu'il était "exagéré" de penser que son équipe a géré le score.

"En fait, la différence, c'est qu'ils ont beaucoup reculé et on avait une possession un peu plus stérile, a estimé le coach. Ils ne nous donnaient pas l'espace dans leur dos pour leur faire mal. Ce n'était pas l'état d'esprit de mes joueurs. C'est juste Bâle qui a changé d'état d'esprit, nous attendant avec un bloc plus compact."