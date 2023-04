Bâle-Nice: "Je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire", Moffi raconte son retourné acrobatique

Auteur d’un doublé ce jeudi soir en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence contre Bâle (2-2), Terem Moffi s’est offert un magnifique retourné acrobatique juste avant la pause. L’attaquant de l’OGC Nice a raconté son geste à l’issue de la rencontre.

Il a illuminé la soirée de tout son talent. Déjà auteur d’un premier but à la 38e minute pour ramener Nice à hauteur du FC Bâle ce jeudi soir en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, Terem Moffi a permis aux Aiglons de reprendre l’avantage juste avant la pause sur une inspiration géniale.

Dans le temps additionnel de la première période, servi sur un centre de Gaëtan Laborde, l’attaquant nigérian s’est envolé dans le ciel suisse pour catapulter le ballon au fond des filets sur un somptueux retourné acrobatique (2-1, 45e+2).

"C’était un but spécial, un moment spécial, a savouré Moffi au micro de Canal+ après la rencontre. Je n'aurais jamais imaginé marquer un tel but. Honnêtement, je n'avais aucune idée de ce que j'étais en train de faire. J’ai vu le ballon arriver et j’ai tenté. Le but de l’année ? Peut-être pas. Mais peut-être le but de la compétition."

"J'ai vu Haaland le faire, je me suis dit: 'pourquoi pas?'"

"Pour être honnête, ce n’est pas quelque chose que vous pouvez préparer. J’ai vu Haaland le faire le week-end dernier (contre Southampton) et je me suis dit: 'Pourquoi pas ?'", s’est -il également amusé.

Malheureusement, les hommes de Didier Digard n’ont pas réussi à conserver ce précieux avantage en seconde période. Les Niçois ont fini par craquer à la 71e minute sur un but d’Amdouni et devront donc aller chercher la victoire au match retour à l’Allianz Riviera (jeudi prochain à 21h) pour espérer se qualifier dans le dernier carré.

"On ne sait jamais trop quoi penser après ce type de match. On espère répéter ça plus régulièrement au match retour. Confiant pour le match retour ? Oui clairement, je le sens bien", a tranché Moffi au sujet de ce deuxième manche dans une semaine.