Bâle-Nice: les Aiglons accrochés en Suisse malgré un grand Moffi, tout se jouera au retour

Mené 1-0, Nice avait réussi à tout renverser grâce à un doublé de Terem Moffi, avant de se faire rattraper par le FC Bâle (2-2), ce mercredi, en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence.

Un duel de buteurs. Mais pas de vainqueur. Portés respectivement par Zeki Amdouni et Terem Moffi, chacun auteur d’un doublé, le FC Bâle et l’OGC Nice n’ont pas réussi à se départager ce jeudi en quart de finale aller de la Ligue Europa Conférence (2-2). Les Aiglons, malmenés par l’actuel sixième du championnat suisse, devront faire beaucoup mieux lors du match retour, jeudi prochain à l’Allianz Riviera, pour gagner le droit de défier la Fiorentina ou le Lech Poznan en demi-finale (la Viola s'est imposée 4-1 au match aller en Pologne), et poursuivre leur rêve de titre.

Dernier représentant français en Europe, Nice a aussi l’avenir des clubs de Ligue 1 en Ligue des champions entre ses mains. De sa capacité à poursuivre son épopée naîtra ou non la possibilité de voir trois équipes françaises directement qualifiées et un quatrième en tour préliminaire en C1 lors de la saison 2024-25. Les hommes de Didier Digard le savent, ils peuvent préserver la cinquième place française à l'indice UEFA, menacée par les Pays-Bas.

Le show Moffi n'a pas suffi

Malgré le soutien de leurs 1.800 supporters au Parc Saint-Jacques, les visiteurs ont très mal démarré ce quart de finale européen, le troisième de leur histoire et le premier depuis 1960. La faute, peut-être, à un contexte loin d’être serein autour du club avec les révélations cette semaine des accusations de racisme de Julien Fournier contre Christophe Galtier. A la 26e minute, une faute de Jean-Clair Todibo sur l’ancien Niçois Dan Ndoye a permis à Amdouni d’ouvrir le score dans une chaude ambiance.

En souffrance, les Aiglons s’en sont remis à Moffi pour tout renverser. Arrivé sur la Côte d’Azur cet hiver après une première partie de saison canon à Lorient, le Nigérian est en train de retrouver son meilleur niveau. C’est lui qui a égalisé d’une frappe en force dans la surface (38e), et c’est encore lui qui a donné l’avantage aux siens d’un magnifique retourné acrobatique juste avant la pause (45e). Mais à force de pousser, Bâle est parvenu à égaliser sur une tête d’un Amdouni anormalement oublié par un Pablo Rosario à la peine dans un rôle inhabituel pour lui de latéral droit (71e).

Gaëtan Laborde a bien eu les munitions pour permettre aux siens d'arracher la victoire, mais il n'a pas eu la même précision que Moffi. Il a aussi fallu la vigilance de Kasper Schmeichel pour éviter une grosse déconvenue dans les dernières secondes. Et pour Nice, c'est un quatrième match de suite sans succès toutes compétitions confondues. Frustrant.