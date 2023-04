Affaire Galtier: Digard a demandé aux joueurs de ne pas parler, les Niçois remontés contre Yilmaz et Fonte

En marge du quart de finale aller de Ligue Europa Conférence entre le FC Bâle et Nice, Didier Digard a demandé aux joueurs niçois de ne pas réagir en lien avec l'affaire Galtier, accusé d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes. Plusieurs joueurs du vestiaire et pas seulement ceux de confession musulmane, sont eux remontés contre les témoignages de Burak Yilmaz et José Fonte.

Christophe Galtier a reçu du soutien. Accusé d'avoir tenu des propos racistes et islamophobes lors de son passage à Nice, l'entraîneur du PSG a été défendu depuis par plusieurs de ses anciens joueurs, dont Burak Yilmaz et José Fonte. A Nice, si Didier Digard a demandé aux joueurs de ne pas parler, certains membres du vestiaire, et pas seulement ceux de confession musulmane, sont remontés contre ces témoignages.

De son côté, Didier Digard a fait part de son expérience douloureuse avec Christophe Galtier et a répété que la vérité allait éclater mais qu'il fallait dans l'immédiat se concentrer sur la Ligue 1. Les Aiglons sont également encore qualifiés en Ligue Europa Conférence et joueront ce samedi leur quart de finale aller en déplacement à Bâle.

"La vérité arrivera de toute façon", a réagi Digard

Selon Nice-Matin, Christophe Galtier aurait tenu des "propos violents" sur les convictions religieuses de Didier Digard lorsqu'ils travaillaient ensemble à l'OGC Nice. Lorsque l'actuel technicien parisien était en poste la saison dernière, Didier Digard dirigeait la réserve. Ce dernier aurait souhaité démissionné mais Julien Fournier, l'ancien directeur du football, l'en aurait dissuadé.

En septembre dernier, invité de l'After Foot, Julien Fournier était revenu sur sa dispute avec Christophe Galtier: "Si j'explique les vraies raisons pour lesquelles Christophe et moi on s'est disputés, il n'entrera plus dans un vestiaire en France et en Europe. Ce sont des choses bien plus graves que le foot."

Ce mardi, par l'intermédiaire du journaliste indépendant Romain Molina puis par l'After Foot, un mail de Julien Fournier, adressé à sa direction, est ressorti, où il rapporte des propos racistes et islamophobes de Christophe Galtier. "Le club a communiqué, on n'ajoutera rien aujourd'hui. Vous avez constaté qu’il y a deux versions qui s’affrontent. La vérité arrivera de toute façon", avait commenté ce mercredi Digard en conférence de presse.