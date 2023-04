Ligue 1: Moffi raconte les coulisses de son transfert à Nice… et assure n’avoir jamais été proche de l’OM

Transféré de Lorient à Nice en janvier, Terem Moffi a longtemps été évoqué du côté de Marseille. Mais l'attaquant a assuré ce jeudi n'avoir jamais envisagé un départ vers l'OM.

Les supporters marseillais auraient-ils fondé de gros espoirs en lui pour rien? Annoncé extrêmement proche de l’OM lors du dernier mercato hivernal, Terem Moffi a indiqué ce jeudi en conférence de presse qu’il n’avait jamais été sur le point de rejoindre la Canebière.

En janvier, la destination de l’attaquant nigérian avait été l’un des feuilletons du mercato. Un vrai bras de fer semblait s’être dessiné entre l’OM et l’OGC Nice pour accueillir le buteur de 23 ans, qui avait finalement opté pour les Aiglons.

"C’était la fin du mercato, ça prenait plus de temps que prévu. C’était stressant mais on ne contrôle pas cela, a confié Moffi ce jeudi devant les médias. C’était un soulagement que la situation finisse par se débloquer. Je pouvais de nouveau me concentrer sur ce que j’aime, jouer au football. Il a fallu trois semaines pour concrétiser le transfert."

"Nous n'avons jamais été proches d'un accord"

Un soulagement d’autant plus intense que, selon lui, l’OM n’a jamais vraiment été une option. "Nous n’avons jamais été proches d’un accord avec l’OM. Dans mon esprit, je ne pensais qu’à Nice. Donc nous n’avons jamais été proches d’un accord", a insisté Moffi en conférence de presse.

Acheté plus de 20 millions d’euros par l’OGC Nice, l’ex-Merlu a inscrit cinq buts en neuf rencontres toutes compétitions confondues disputées sous ses nouvelles couleurs. De son côté, l’OM avait finalement jeté son dévolu sur Vitinha, qui peine pour l’instant à se faire une place dans l’effectif d’Igor Tudor.