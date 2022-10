Ballon d'or: Benzema sacré avec le deuxième plus grand écart de l'histoire, les premiers détails des votes

Quatre jours après l'attribution du 66e Ballon d'or de l'histoire à Karim Benzema, les premiers résultats des votes des journalistes ont commencé à filtrer. Et l'attaquant français a été sacré avec le deuxième plus gros écart de l'histoire du trophée sur son dauphin, le Sénégalais Sadio Mané.

24 ans après l'une de ses idoles, Zinedine Zidane, Karim Benzema a été sacré Ballon d'or, lundi 17 octobre, à l'issue de la cérémonie de remise du prestigieux trophée organisée au théâtre du Châtelet, à Paris. Quelques jours après la consécration du joueur du Real Madrid, les premiers éléments sur l'ampleur de la victoire du Français sur ses prétendants commencent à se révéler.

"KB9" largement devant Mané

S'il faudra encore attendre quelques heures avant de connaître, dans le détail, les votes des journalistes, El Chiringuito révèle ce vendredi que "KB9" a largement devancé son dauphin, le Sénégalais Sadio Mané. En effet, 356 votes séparent l'international tricolore et le joueur de Liverpool, soit le deuxième plus gros écart dans l'histoire du Ballon d'or. Seul Cristiano Ronaldo avait fait mieux en 2016, en l'emportant avec 429 votes d'écart sur son rival Lionel Messi.

Au total, l'ancien lyonnais, auteur de 44 buts toutes compétitions confondues la saison dernière - en plus de ses titres en Liga et en Ligue des champions - comptabilise 549 votes en sa faveur. De son côté, le Daily Mail révèle que Kevin de Bruyne, troisième au classement, n'a manqué la deuxième place qu'à 18 votes près. C'est même encore plus pour Robert Lewandowski, quatrième à seulement cinq longueurs du Belge.

Pour rappel, cette année, les critères d'attibution du Ballon d'or ont subi une refonte. Les "performances individuelles" et le "caractère décisif et impressionnant des prétendants" sont le critère numéro 1, devant "l'aspect collectif et les trophées remportés" et "la classe du joueur et son sens du fair-play". L'ensemble de la carrière du joueur n'est plus prise en compte, pour éviter les risques d'une "chasse gardée", un travers du passé avec 12 sacres partagés entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en 13 ans. Le jury a également été revu, avec un resserrement à 100 votants, des journalistes issus des 100 premières nations au classement Fifa (contre 170 auparavant), et 50 votants pour le Ballon d'Or féminin.

Les votes concernant le top 10 du Ballon d'or

Karim Benzema - 549 votes



Sadio Mané - 193 votes



Kevin De Bruyne - 175 votes



Robert Lewandowski - 170 votes



Mohamed Salah - 116 votes



Kylian Mbappé - 85 votes



Thibaut Courtois - 82 votes



Vinicius Junior - 61 votes



Luka Modric - 20 votes



Erling Haaland - 18 votes