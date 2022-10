Ballon d'or: le beau message de Zidane après le sacre de Benzema

Zinédine Zidane a posté mardi un joli texte pour féliciter Karim Benzema d'avoir remporté le Ballon d'or. L'ancien entraîneur et mentor du buteur du Real Madrid a salué sa force mentale et son immense travail.

Karim Benzema ne s'en est jamais caché, ses deux idoles de jeunesse se nomment Ronaldo et Zinédine Zidane. Ce lundi, l'attaquant de 34 ans a logiquement remporté le Ballon d'or 2022 en devançant Sadio Mané et Kevin de Bruyne. Le tout sous les yeux des deux légendes qui l'ont tant inspiré. Mieux, "Zizou" lui a remis le prestigieux trophée sur la scène du théâtre du Châletet avant de lui glisser un petit mot à l'oreille. Si le contenu de cet échange n'a pas filtré, le champion du monde 1998 a rédigé ce mardi un petit message pour féliciter celui qu'il a eu sous ses ordres en Espagne entre 2016 et 2018 puis entre 2019 et 2021.

"Je t’ai vu beaucoup travailler pour que ton jeu progresse et que tu deviennes ce que tu es. Tu as toujours cherché à t’améliorer, a écrit l'ex-meneur des Bleus sur Instragam champion du monde 1998. Aujourd’hui, ce trophée récompense ce travail et cette année exceptionnelle!"

Zidane espère voir Benzema "régaler" pendant la Coupe du monde

Après Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin et Zinédine Zidane lui-même, Karim Benzema a donc apporté un nouveau Ballon d'or au football français. 24 ans après Zizou, titré en 1998, l'attaquant madrilène a décroché la prestigieuse récompense.

Mais comme son ancien mentor au sein du club merengue, Karim Benzema va tenter de signer un fabuleux doublé en remportant la Coupe du monde la même année.

Si en 1998, le sacre des Bleus face au Brésil (3-0) avait permis à Zinédine Zidane de devancer ses rivaux pour le Ballon d'or, "KB9" va cette fois constituer le fer de lance de l'attaque tricolore et va tenter de guider la France vers un troisième titre mondial du 20 novembre au 18 décembre au Qatar.

"J’espère que tu continueras à nous régaler au Real et pendant cette Coupe du monde avec l’équipe de France", a encore lancé Zinédine Zidane. Après avoir gagné huit titres en championnat d'Espagne et cinq en Ligue des champions pendant sa carrière, Karim Benzema s'est montré assez clair: il veut être champion du monde en 2022.