Barça: "C’est louche cette histoire", le cousin d’Abidal se pose aussi des questions après la greffe de foie

Ce lundi, El Confidencial a révélé qu’aucun élément ne pouvait prouver le lien de parenté entre Eric Abidal et son supposé cousin, Gérard Armand, qui lui a fait don de son foie en 2012. Dans une interview au Parisien, ce dernier a fait part de ses doutes concernant cette affaire.

Le mystère autour du don du foie fait à Eric Abidal en 2012 reste entier, et ce n’est pas les propos de Gérard Armand au Parisien qui vont permettre de lever tous les doutes. Alors que El Confidencial a révélé ce lundi qu’aucun élément ne permettait de prouver le lien de parenté entre l’ancien joueur du Barça et son supposé cousin après des examens toxicologiques, ce dernier a assuré qu’il se posait également beaucoup de questions sur cette affaire.

"Je n’ai pas eu de nouvelles depuis quatre ans. Quand l’affaire était sortie (en 2018), on s’était embrouillés. Je lui avais dit que ce n’était pas un homme. Depuis, plus rien. (…) Je ne vais pas vous mentir, je savais qu’on allait en arriver là. Depuis le début, c’est louche cette histoire. Je me suis dit, plus cette affaire prend du temps, plus c’est bizarre. Ça fait quatre ans que ça dure quand même. Là, je m’inquiète. Et je n’ai plus du tout confiance en lui", a confié Gérard Armand au Parisien.

Enquête pour trafic d'organe

Dans les colonnes du quotidien régional, il a tout de même confirmé être véritablement de la même famille que l’ancien international français. "Ça m’a fait un choc (la révélation d’El Confidencial, ndlr). Je me suis demandé si j’avais bien compris l’article. Parce qu’Éric est vraiment mon cousin germain. Son père est le frère de ma mère, et j’avais amené l’acte de naissance pour le prouver quand j’avais été convoqué à Barcelone au tribunal."

L’institut national de toxicologie, qui n’a pas trouvé de preuve de lien de parenté entre les deux hommes, a envoyé son rapport au tribunal de Barcelone qui enquête sur Abidal, Sandro Rosell (ancien président du Barça) et Juanjo Castillo (ancien directeur sportif) pour trafic d’organe. Selon des sources proches de la procédure, ce constat pourrait prouver la culpabilité des personnes impliquées dans cette affaire.

En 2018, El Confidencial avait révélé quatre conversations téléphoniques entre Rosell et Castillo dans lesquelles ils confiaient avoir acheté "un foie illégal" pour Abidal en mentant sur le fait que le donneur était son cousin.