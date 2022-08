Barrage Ligue Europa Conférence: Maccabi Tel Aviv-OGC Nice diffusé sur RMC Sport et BFM Côte d'Azur ce jeudi

RMC Sport 1 et BFM Côte d'Azur diffusent ce jeudi le barrage aller de Ligue Europa Conférence entre le Maccabi Tel Aviv et l'OGC Nice (19h). Le match retour sera également diffusé sur les deux chaînes.

Le premier rendez-vous des Aiglons en Ligue Europa Conférence sera bien diffusé à la télévision en France. Programmé ce jeudi (19h) au Bloomfield Stadium, le barrage aller entre le Maccabi Tel Aviv et l'OGC Nice sera retransmis en direct et en exclusivité sur RMC Sport 1 et BFM Côte d'Azur. Le match retour aura lieu le 25 août à l'Allianz Riviera et sera également diffusé sur les deux chaînes.

>> Abonnez-vous aux offres RMC Sport pour regarder la Ligue Europa et la Ligue Europa Conférence

Contexte particulier

L'OGCN devra élever son niveau de jeu, après un début de saison moyen en championnat, pour espérer disputer la phase de poules de cette C4. Les joueurs de Lucien Favre n'ont pour le moment pas convaincu en Ligue 1 lors de leurs deux matchs nuls contre Toulouse (1-1) et Strasbourg (1-1). Ils devront se méfier du vétéran israélien Eran Zahavi, de retour au pays après six ans en Chine. Cet attaquant de 35 ans a été décisif lors du tour précédent en marquant un but à chaque match lors des qualifications contre l'Aris Salonique (victoire 2-0 à l'aller, défaite 2-1 au retour).

"Ce match, c'est deux fois quatre heures d'avion, a commenté Lucien Favre. Il faut beaucoup de récupération, être très sérieux. Mais c'est ce qu'on veut".

La rencontre, dans un stade Bloomfield où l'on attend 30.000 personnes, se disputera dans un contexte particulier. Une semaine après avoir accueilli le Trophée des champions entre le Paris SG et Nantes (4-0), la rencontre amicale Juventus Turin-Atletico Madrid, prévue le 7 août dernier, avait été annulée par le promoteur et les deux clubs "en raison de la situation sécuritaire" liée au conflit israélo-palestinien.