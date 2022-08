Ligue Europa Conférence: Maccabi Tel Aviv-Nice au coeur du conflit israélo-palestinien

Nice, qui entend se bâtir un statut européen, se déplace en Israël pour affronter le Maccabi Tel Aviv. Un match qui se déroule dans une ambiance particulière, compte tenu du conflit israélo-palestinien.

L’OGC Nice jouera ce jeudi (19h) au Bloomfield Stadium de Tel Aviv, moins de trois semaines après le PSG et Nantes qui s’y étaient affrontés dans le cadre du Trophée des champions. L’enceinte sera pleine et l’ambiance chaude bouillante dans le stade vivote, à l'occasion du barrage aller de Ligue Europa Conférence face au Maccabi Tel Aviv.

"Ça m’a fait penser au Brésil !"

En-dehors du stade, l’ambiance s’est, elle, alourdie entre les deux rencontres. Le vendredi 5 août, l’armée israélienne a mené plusieurs frappes militaires dans la bande de Gaza visant le groupe armé Jihad islamique, lequel a affirmé avoir riposté avec plus de 100 roquettes. Si les chiffres divergent entre les deux camps, ces attaques ont fait entre huit et quinze morts côté palestinien. Trois jours plus tard, le 8 août, Israël annonçait le cessez-le-feu sur la zone palestinienne à moins de 100 kilomètres de Tel Aviv.

Vu de France, il s’agit d’une situation plus que tendue, mais le contexte est un peu plus modéré dans un pays dont l’actualité est ponctuée très régulièrement d’épisodes comme celui-ci depuis la création d’Israël en 1948. Les journalistes locaux évoquent "un simple coup de chaud de trois jours". Quelque chose de "fréquent et presque normal" pour eux. Aussi, Tel Aviv, rempli de touristes en ce mois d'août, ressemble bien plus cette semaine à une station balnéaire prisée qu'à une ville à 80 kilomètres du front.

L’OGC Nice, qui compte trois joueurs algériens dans son effectif, n’a pas rencontré la moindre difficulté pour rejoindre le sol israélien. Lucien Favre s’est même réjoui en conférence de presse que "tout soit allé très vite à l’aéroport". Dante y est même allé de sa déclaration à Tel Aviv: "J’ai vu la plage en arrivant et tous ces gens qui font du sport dessus. Ça joue au beach soccer! Ça m’a fait penser au Brésil ! Ça m’a même donné envie de revenir une prochaine fois avec la famille pour en visiter un peu plus!"