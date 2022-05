Auxerre retrouve la Ligue 1 après 10 ans, Saint-Etienne descend en Ligue 2 dans le chaos au stade

L'AJ Auxerre a validé sa montée en Ligue 1 au terme d'une séance de tirs au but contre Saint-Etienne, dimanche à Geoffroy-Guichard. Les Verts vont retrouver la Ligue 2 après 18 ans dans l'élite.

Auxerre a retenu son souffle jusqu’au bout, mais Auxerre tient sa montée en Ligue 1 après une séance de tirs au but remportée face à Saint-Etienne, dimanche soir à Geoffroy-Guichard. L’AJA et les Verts n’ont pas pu se départager au terme du temps réglementaire, dos à dos 1-1 exactement comme il y a trois jours à l’Abbé Deschamps lors du match aller.

Au moment du dernier tir au but auxerrois, le terrain a été envahi en quelques secondes par les supporters de Saint-Etienne, qui ont lancé de nombreux fumigènes dans les tribunes de Geoffroy-Guichard et créé un début d’incendie ensuite maîtrisé. Les forces de l’ordre, présentes sur place, ont usé de gaz lacrymogènes pour disperser la foule et évacuer la pelouse.

Les Verts n'ont plus connu la L2 depuis 2004

Côté terrain, c’est Auxerre qui avait ouvert le score en début de seconde période grâce à Hamza Sakhi, avant l’égalisation de Mahdi Camara à un quart d’heure du terme. Malgré une légère domination de Saint-Etienne dans les chiffres, les hommes de Jean-Marc Furlan ont résisté pour aller jusqu'à une séance de tirs aux but dans laquelle ils ont fait un sans-faute.

Ryad Boudebouz, premier tireur de la séance, restera comme le seul stéphanois à avoir manqué sa tentative. C'est la première fois depuis l'instauration du barrage Ligue 1-Ligue 2 que le match décisif se joue aux tirs au but. Auxerre remonte en Ligue 1 dix ans après sa dernière saison dans l’élite, alors que Saint-Etienne va retrouver la Ligue 2, une première depuis 2004.