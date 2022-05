Barrage L1/L2: Furlan a un "léger espoir" après le nul d'Auxerre contre Saint-Etienne

Après avoir égalisé en toute fin de match face à Saint-Etienne, l'AJ Auxerre peut croire en ses chances de montée en Ligue 1 en cas de victoire lors du match retour à Geoffroy-Guichard. Mais l'entraîneur auxerrois Jean-Marc Furlan se veut très prudent.

Jean-Marc Furlan se veut très prudent. Après le nul arraché en toute fin de match par l'AJ Auxerre lors du match aller de barrage (1-1) pour la montée en Ligue 1 contre Saint-Etienne jeudi, l'entraîneur auxerrois est resté mesuré. La faute à un match retour qui s'annonce compliqué à Geoffroy-Guichard, dans l'antre des Verts, et à la règle du but à l'extérieur comptant double en cas d'égalité dans ces barrages.

"Les joueurs ont eu du mal à s'adapter à un rythme de Ligue 1"

"Ce n'est pas un résultat génial car il faudra aller jouer au stade Geoffroy-Guichard et ce sera difficile", analyse Jean-Marc Furlan en conférence de presse. L'entraîneur de l'AJA estime que ses joueurs "ont eu du mal à s'adapter à un rythme de Ligue 1". "Après vingt minutes, cela s'est régulé et ensuite, en seconde période, de manière beaucoup plus importante", poursuit-il.

Tout comme son homologue stéphanois Pascal Dupraz, Furlan "regrette de ne pas avoir concrétisé les trois ou quatre occasions" qu'a eu le club de Ligue 2 en toute fin de match. "Il n'y a que dans le premier quart d'heure que nous n'avons pas eu la possession, analyse-t-il. Je suis satisfait de la réaction des joueurs. Depuis plusieurs matches, nous avons du mal à marquer. C'est frustrant au vu des occasions que nous avons."

"Tout le monde a vu que nous pouvions rivaliser"

Il explique que les joueurs sont "satisfaits de ne pas avoir perdu à domicile" et "d'être revenus à la marque". "Ce n'est pas du tout le même profit quand on arrive à faire un résultat nul, estime l'entraîneur. On reste en équilibre pour le deuxième match même si c'est à Geoffroy-Guichard et que l'adversaire aligne de belles individualités." Jean-Marc Furlan estime que ce match nul ne laisse qu'un "léger espoir" aux Auxerrois.

Auteur du but de l'égalisation toute fin de match, Gaëtan Perrin a lui "un sentiment mitigé" : "Mais nous avons beaucoup de joie car nous avons été menés tout le match et nous égalisons au bout de cette rencontre." "Nous avons montré à l'adversaire qu'il pouvait nous craindre et que le match retour allait être compliqué pour eux, poursuit l'attaquant formé à Lyon. Nous avons senti de la fébrilité chez eux, que nous avions des situations. Je pense que tout le monde a vu que nous pouvions rivaliser avec cette équipe de Saint-Etienne et elle le sent aussi. Ce sera un beau match retour."