Saint-Etienne-Auxerre: la ministre des Sports veut renforcer "l'ordre public" pour les matchs à risques

Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports, souhaite renforcer la sécurité après les violents débordements ayant suivi la relégation de Saint-Etienne en Ligue 2, dimanche. Elle ouvre aussi la porte au dialogue.

Dix jours après sa nomination comme ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra se retrouve avec deux dossiers brûlants sur son bureau. Cela a débuté par le chaos pour entrer dans le Stade de France avant la finale de la Ligue des champions entre Liverpool et le Real Madrid. Cela s’est poursuivi dimanche avec les violences ayant éclaté après le barrage entre Saint-Etienne et Auxerre (1-1, 4 tab 5), scellant la relégation des Verts en L2.

"On va regarder tout ça là-aussi, a-t-elle confié sur RTL. Il faut essayer d’éviter les amalgames. Ce qu’il s’est passé au Stade de France samedi soir et ce qu’il s’est passé à Geoffroy Guichard dimanche, ce sont des ressorts différents. Dans un cas, ce sont des fraudes et des dysfonctionnements opérationnels qui créent des situations de tensions complètement inédites et majeures."

"Dans l’autre cas, ce sont des débordements de supporters déçus qui ont pu - grâce à l’intervention des forces de police - être dégagés du terrain de football mais qui ont créé des difficultés dans les rues de Saint-Etienne."

Une "fermeté est capitale" mais dialogue ouvert

"Ce qu’il y a en commun, c’est que le football est une discipline qui crée des passions particulières. On va avoir besoin pour les matchs à risques de renforcer absolument l’ordre public et d’avoir plus d’exigence à l’égard des organisateurs. Cette fermeté est capitale mais elle n’exclut pas le dialogue. Je crois dans la force du dialogue avec les supporters."