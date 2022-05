Barrage: Saint-Etienne condamne les violences de ses supporters

Saint-Etienne a condamné les violents incidents provoqués par ses supporters après le barrage L1-L2 perdu face à Auxerre, dimanche (1-1, 5 tab 4) et promis d’engager des poursuites judiciaires.

La relégation de Saint-Etienne en Ligue 2 a provoqué de choquantes scènes de chaos, dimanche soir à l’issue du barrage à Geoffroy-Guichard. Quelques instants seulement après le tir au but vainqueur d’Auxerre (1-1, 5 tab 4), plusieurs centaines de supporters sont entrés sur le pelouse en se dirigeant vers la tribune présidentielle. Plusieurs fumigènes ont alors été lancés dans les gradins, en direction des CRS mais aussi des vestiaires, provoquant une épaisse fumée et des débuts de feux.

Selon la Préfecture, au moins deux joueurs de l’AJA, 17 supporters et 14 policiers ont été blessés lors de ces incidents. Saint-Etienne a publié un communiqué tard dans la soirée pour condamner ces évènements.

Saint-Etienne va attaquer en justice

"En dépit d’un dispositif exceptionnel et renforcé, de près de 500 agents, de nombreux supporters ont envahi la pelouse au coup de sifflet final de la rencontre contre l’AJ Auxerre, regrette le club. Certains se sont rendus ensuite coupables de plusieurs dégradations et d’actes de violence en direction des acteurs du jeu, des agents de sécurité, des forces de l'ordre et du public de la tribune Pierre-Faurand. L’ASSE condamne fermement ces agissements, apporte tout son soutien aux personnes touchées et entamera les procédures judiciaires qui s'imposent."

La tension est longtemps restée très élevée, contraignant les deux équipes à rester cloitrées dans leur vestiaire. Les Auxerrois ont finalement été autorisés à le quitter vers 0h30, soit 2h30 après la fin du match. Ceux de Saint-Etienne ont été libérés peu avant 1h du matin. Les nombreux supporters auxerrois ont aussi été évacués tard dans la soirée en étant escortés par les forces de l’ordre.

Selon L’Equipe, plusieurs supporters stéphanois ont réussi à pénétrer sur le parking des joueurs de leur équipe où plusieurs véhicules auraient été dégradés.