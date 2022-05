Ligue des champions: la ministre des Sports pointe du doigt Liverpool et l’UEFA pour le chaos au Stade de France

Amélie Oudéa-Castéra, ministère des Sports, a déploré un manque d’encadrement des supporters anglais par Liverpool ayant participé, selon, elle aux débordements avant la finale de la Ligue des champions.

Deux jours après le fiasco de l’organisation en finale de la Ligue des champions, Amélie Oudéa-Castéra, ministère des Sports, persiste. Selon elle, c’est bien l’afflux de supporters de Liverpool sans billet qui a provoqué le chaos aux alentours du Stade de France avant le coup d’envoi du match entre Liverpool et le Real Madrid. Le thème sera mis sur la table ce lundi matin lors d’une réunion à partir de 11 heures pour déterminer les raisons de cet échec d’organisation en sa présence mais aussi celles de Gérald Darmamin, ministre de l’Intérieur, et de représentants de la FFF et de l’UEFA. Avant cela, l’ancienne tenniswoman a donné une partie de ses explications sur RTL ce lundi matin.

"On doit prendre la mesure de l’ensemble des choses qui se sont passées, explique-t-elle. Ce qu’il faut avoir en tête, c’est qu’il y a cet afflux de supporters britanniques de Liverpool sans billet ou avec des billets falsifiés. Le préfet a estimé cet amas entre 30.000 à 40.000 personnes, c’est plus de 45% de sureffectif. Il y a eu une pression exceptionnelle sur les forces de sécurité qui ont eu les pires difficultés à maitriser les flux. Ensuite, il y a eu le choix de lever la première zone de filtrage, notamment parce qu'il y avait une proximité de l’autoroute qui créait des risques sur les personnes. Le préfet de police a pris la décision de faire entrer gens sur le parvis, plus près de la seconde zone où il y avait des tourniquets. Du fait que les billets étaient faux, les tourniquets étaient bloqués et il y a eu une concentration sur le parvis qui a créé des problèmes de sécurité et d’engorgement qui ont créé une attente extraordinairement frustrante pour les gens."

La ministre regrette le choix de l’UEFA d’avoir accepté de mettre en vente des billets papier

La ministre s’attarde moins sur les nombreuses vidéos montrant des jeunes tenter de forcer le passage. Pour elle, tout est lié aux problèmes des faux billets. "Quand il y a cet amas de personnes sur le parvis, il y a des tentatives de forçage des portes du Stade de France dans lequel, en effet, des jeunes de quartier ont tenté de s’engouffrer; reconnaît-elle. Il y a eu une conjonction de difficultés. Les décisions ont été prises pour éviter qu’il y ait un écrasement et éviter –c’était l’une des préoccupations importantes du préfet de police – qu’il y ait une catastrophe d’envahissement du stade et que cela vienne perturber le jeu."

Elle estime le nombre de faux billets entre "30.000 et 40.000". "Tout ça va être élucidé, précise-t-elle. Il y avait des faux billets et des supporters sans billet. On va regarder la proportion de l’un et de l’autre. La dimension de la billetterie est l’une des plus importantes à comprendre de cette affaire, savoir d’où viennent ces faux billets. Comment ils ont pu être produits en nombre si important. L’UEFA - qui est l’organisateur – doit absolument comprendre ce qu’il s’est passé."

"Liverpool a laissé ses supporters dans la nature"

Amélie Oudéa-Castéra pointe du doigt la décision de l’UEFA d’avoir accepté la délivrance de billets en papier, comme demandé par Liverpool. "Ils ont accepté qu’il n’y ait pas un recours exclusif à l’application mobile qui devait être utilisée" qui génère "des billets infalsifiables, intransmissibles". "Liverpool a demandé qu’il n’y ait pas l’utilisation de cette application mobile, l’UEFA a accepté et créé un circuit de billets papier qui a créé des débordements."

Au-delà de la gestion des billets, la ministre regrette le manque d’encadrement des supporters par Liverpool, en comparaison à ceux du Real Madrid. "Aucun trouble, note-t-elle. Le fait que le Real ait à ce point encadré la venue de ses supporters à Paris en prévoyant les bus depuis l’aéroport, de tout organiser d’un point à un autre - ce qui tranche radicalement avec le club de Liverpool qui a laissé ses supporters dans la nature - a créé une différence majeure."