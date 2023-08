Belgique: les Diables rouges vont chanter leur hymne national… en trois langues différentes

L'Union belge de football (RBFA) a annoncé vendredi que l'hymne du pays, la Brabançonne, sera désormais chanté dans les trois langues nationales (français, néerlandais et allemand).

La Brabançonne version 2023 est de sortie. Le 12 septembre prochain, les joueurs belges auront droit à la grande première de leur hymne "modernisé" face à l'Estonie lors de leur match de qualification pour l'Euro 2024.

Ce vendredi, l'Union belge de football (RBFA) a en effet expliqué que les Diables Rouges (équipe masculine), les Red Flames (équipe féminine) mais aussi toutes les équipes nationales de jeunes chanteront la Brabançonne dans les trois langues nationales (français, néerlandais et allemand).

Un hymne "unifié" qui célèbre les trois langues du pays

"La connaissance de l'hymne national belge stagne, tant chez les joueurs et les joueuses que chez les supporters", avance l'Union belge dans son communiqué. "L'URBSFA veut y remédier en relançant la Brabançonne - dans une nouvelle version. Inspirée des Red Lions et des Red Panthers (les équipes masculines et féminines de hockey sur gazon), elle opte pour un hymne unifié."

Dans le but de promouvoir cette nouvelle version, l'URBSFA invite les supporters belges à remplir un formulaire afin de, peut-être, avoir la chance de chanter l'hymne national belge aux côtés des joueurs et d'une chorale mobilisée pour l'occasion. Le texte de la Brabançonne trilingue est également présenté :

"O dierbaar België, o heilig land der vaad’ren

Onze ziel en ons hart zijn u gewijd

Aanvaard ons kracht en het bloed van onze adren

Wees ons doel in arbeid en in strijd.

Tu vivras toujours grande et belle

Et ton invincible unité

Aura pour devise immortelle

Le Roi, la Loi, la Liberté !

Gesetz und König und die Freiheit hoch!

Voor Vorst, voor Vrijheid en voor Recht!"

Reste désormais à Kevin de Bruyne et ses partenaires à apprendre les paroles et ne pas se tromper le 12 septembre.