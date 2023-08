Premier League: pourquoi la bataille entre cadors s'annonce passionnante cette saison en Angleterre

Depuis 2012, Manchester City a remporté sept titres de champion d'Angleterre. La domination des Cityzens semble totale en Premier League, mais quelques équipes comme Arsenal peuvent gêner les Skyblues dans leur quête d'un dixième titre.

La reprise de la Premier League, c'est ce vendredi, et une question se pose d'ores et déjà: qui peut vraiment gêner Manchester City dans la quête d'un dixième titre de champion d'Angleterre? Depuis plusieurs saisons, Manchester City construit son projet avec réussite en achetant des joueurs phares tels que Kevin de Bruyne (2015), Ilkay Gundogan (2016) et plus récemment Erling Haaland en 2022.

Le constat est sans appel: sur les six dernières saisons, Manchester City a remporté cinq titres de champion. Cependant, la saison dernière, l'équipe de Pep Guardiola s'est fait peur et a dû dépasser Arsenal au mois de mai pour décrocher un neuvième titre en Premier League. Pour cette saison 2023-2024, empêcher Manchester City de dominer sera compliqué, mais quelques équipes sont tout de même à surveiller cette saison.

Arsenal: prétendant numéro 1 après City

Les Gunners peuvent y croire. Avec un système de jeu bien rôdé, sous la houlette de Mikel Arteta, ancien assistant de Pep Guardiola, Arsenal est une équipe composée de grands talents et sera une nouvelle fois l'un des candidats les plus sérieux au titre de champion d'Angleterre.

L'année dernière, c'est la confrontation perdue contre les Skyblues (4-1) qui a détruit la dynamique des Gunners alors qu'ils semblaient bien partis pour aller au bout.

En outre, le club s'est renforcé avec l'arrivée de Kai Havertz en provenance de Chelsea, mais surtout avec celle de Declan Rice, pour une somme qui avoisine les 122 millions d'euros.

L'ancien joueur de West Ham viendra renforcer le milieu des Gunners et devra justifier le montant de son transfert. A noter également l'arrivée de Jurriën Timber, défenseur néerlandais.

La star d'Arsenal, c'est Saka



Mais la vraie star d'Arsenal, c'est Bukayo Saka. Joueur à tout faire, l'international anglais a inscrit 15 buts et délivré 11 passes décisives la saison dernière. Il devrait encore passer un cap et amener les Gunners dans son sillage. Tous ces facteurs amènent Arsène Wenger à croire au titre d'Arsenal cette saison: ''Je pense que Mikel Arteta fait du bon travail, il prend les bonnes décisions avec une équipe bien construite, qui pour moi, peut se battre pour remporter le championnat.''

Manchester United et Liverpool à l'affût

Une troisième place pour Manchester United, et une cinquième pour Liverpool. Les deux équipes ont souvent été dans l'ombre de Manchester City ces dernières années. Pour la deuxième saison d'Erik ten Hag, les Red Devils auront un visage différent, avec le départ de David de Gea, remplacé par André Onana. Mason Mount et Rasmus Holjund ont également signé à United.

Pour ces trois nouvelles arrivées, Manchester United a déboursé un peu plus de 180 millions d'euros. Même si une troisième place leur a permis de se qualifier en Ligue des champions, il est difficile d'imaginer que les fans se contentent de cela pour un club comme United, qui n'a pas été champion depuis 11 ans.

Nouveau départ pour Liverpool

Pour Liverpool, beaucoup de choses ont changé avant le début de cette saison. Une multitude de joueurs sont partis tels que Fabinho, James Milner, Roberto Firmino, Naby Keïta. Les Reds ont recruté Dominik Szoboszlai (70 millions d'euros) et Alexis Mac Allister (40 millions d'euros) pour compenser ces départs.

Seulement qualifié en Ligue Europa, cela peut bénéficier à Liverpool qui doit profiter de ce nouveau départ pour redevenir l'une des meilleures équipes d'Angleterre, et tenter de terminer sur le podium.

Newcastle et Chelsea attendus au tournant

Relégable il y a deux ans, et quatrième de Premier League la saison dernière. Newcastle a su tirer son épingle du jeu pour se qualifier en Ligue des champions. Les Magpies sont désormais attendus au tournant.

Allan Saint-Maximin est parti, mais le club a recruté Harvey Barnes et la jeune pépite italienne Sandro Tonali. Le projet de l'Arabie saoudite est un succès pour le moment, et Newcastle tentera de confirmer sa bonne saison pour se rapprocher un peu plus du sommet. A Eddie Howe d'entretenir la belle dynamique des Magpies pour cette nouvelle campagne en Premier League.

L'effet Pochettino à Chelsea?

Quant à Chelsea, les Blues seront attendus au tournant, mais pour une raison différente. Après une campagne 2022-2023 ratée et une triste douzième place, Chelsea ne jouera aucune compétition européenne et pourra se concentrer sur la Premier League. Avec Mauricio Pochettino comme nouvel entraîneur, une réaction est attendue cette saison.

Cependant, les départs ont été nombreux et importants: Edouard Mendy, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly, N’Golo Kanté, Ruben Loftus-Cheek, Mason Mount, Kai Havertz et Cesar Azpilicueta.

La liste est longue, et les Blues ont recruté peu de joueurs: Axel Disasi, Nicolas Jackson et surtout Christopher Nkunku, qui sera absent plusieurs mois à cause d'une blessure au genou. Chelsea doit retrouver les premiers rôles en Premier League et une nouvelle saison sans qualification européenne serait un échec cuisant.

Malgré la diversité des équipes talentueuses, le parcours sera long et tumultueux pour être dans la course au titre. Manchester City compte bien dominer à nouveau et ne vise qu'une seule chose: un dixième titre de champion d'Angleterre.

Tel un ultime avertissement avant le début des hostilités en Premier League, les Skyblues ont laissé filé le premier titre potentiel de la saison lors du Community Shield. Battus par Arsenal aux tirs au but (1-1, 4 tab à 1), les protégés de Pep Guardiola sont prévenus, ils ne pourront pas se relâcher. Derrière, les autres candidats au titre sont affamés.