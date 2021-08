Belgique: Thierry Henry de retour dans le staff jusqu'à la Coupe du monde 2022

Thierry Henry, actuellement consultant pour Amazon Prime Video, va rester dans le staff de la sélection belge. Déjà adjoint entre 2016 et 2018 puis cet été pour l'Euro, il poursuit donc l'aventure sur le banc des Diables Rouges "de manière permanente".

Thierry Henry va continuer son travail aux côtés des Diables Rouges. Ce lundi, la sélection belge a annoncé que le champion du monde français, actuellement consultant sur la Ligue 1 pour Amazon Prime Video, sera dans le staff de Roberto Martinez jusqu'à la fin de la Coupe du monde 2022.

Déjà adjoint du sélectionneur espagnol entre 2016 et 2018, Thierry Henry avait fait son retour sur le banc de la sélection belge cet été, le temps de l'Euro. Son aventure aux côtés de Kevin De Bruyne and co va donc se poursuivre - "de manière permanente", dixit la sélection belge - jusqu'au Mondial qatari, où les Belges tenteront de décrocher ce titre international qui leur échappe.

Deux éliminations contre le futur champion sur le banc belge

Sur le banc belge, la légende d'Arsenal a connu une demi-finale de Coupe du monde en 2018 (défaite 1-0 contre la France) et un quart de finale d'Euro cet été (défaite 2-1 contre l'Italie). A chaque fois, les hommes de Roberto Martinez ont vu leur rêve de victoire finale s'envoler contre le futur champion.

A côté de cette expérience internationale, Thierry Henry a connu des aventures mitigées en tant qu'entraîneur de club. Lors de la saison 2018-2019, son passage sur le banc de l'AS Monaco a tourné court. En 20 matchs toutes compétitions confondues sur le Rocher, il n'a connu que quatre fois le goût de la victoire. Il a ensuite entraîné l'Impact Montréal entre novembre 2019 et février 2021, avant de revenir en Europe, où il semble s'inscrire sur la durée.