Benfica: Draxler, joueur le mieux payé du championnat portugais

Après cinq ans et demi au PSG, Julian Draxler s'est envolé pour le Portugal, du côté de Lisbonne en prêt. Au Benfica, il est le joueur le mieux payé du championnat portugais.

Julian Draxler a quitté le PSG cet été. Considéré comme un "indésirable" et poussé vers la sortie, le milieu de terrain offensif allemand a été prêté à Benfica contre 2,5 millions d'euros. Au Portugal, il est le joueur le mieux payé du pays, à en croire les informations de la revue Sabado. Il toucherait 583.300 euros par mois. 80% du salaire est à la charge du PSG.

Il n'a pas encore joué

Classé parmi les "indésirables" au PSG depuis l'arrivée de Christophe Galtier sur le banc, Julian Draxler, qui était en plus blessé, n'a pas joué le moindre match avec le club de la capitale cette saison. Son dernier match avec le PSG remonte au 20 mars, en Ligue 1, contre Monaco.

Blessé à son arrivée à Benfica, il n'a pas encore eu l'opportunité de jouer la moindre minute de jeu. Il était sur le banc cette semaine pour le match face au Maccabi Haifa en Ligue des Champions.

L'international allemand (58 sélections - 7 buts), et champion du monde en 2014 espère se relancer cette saison pour retrouver l'équipe nationale et disputer la Coupe du monde. Draxler a participé à 198 matchs avec le PSG et a inscrit 28 buts.