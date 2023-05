Bernardo Silva exclut Kylian Mbappé de la course au Ballon d'or

Interrogé par France Football sur le Ballon d'or, Bernardo Silva estime que Kylian Mbappé a pris trop de retard par rapport à Lionel Messi ou Erling Haaland pour pouvoir remporter l'édition 2022-2023.

Aux confins de la saison 2022-2023, le milieu de terrain de Manchester City et ex-Monégasque Bernardo Silva s'est confié au magazine France Football. Le Portugais évoque notamment le Ballon d'or, désormais attribué pour récompenser le meilleur joueur de la saison, et non plus de l'année civile.

Et pour Silva, l'Argentin Lionel Messi part favori pour remporter un huitième sacre en quinze ans. "Jusqu'à maintenant, il faut dire Messi parce qu'il a gagné la Coupe du monde", embraye le meneur de jeu des Sky Blues. "Après, si Manchester City gagne la Ligue des champions, tu peux aussi dire Haaland. Si c'est le Real Madrid, tu peux dire Vinicius Junior, qui vient de faire une saison incroyable. Il faut attendre la fin de saison pour voir qui gagne la Ligue des champions, et qui remporte les championnats", établit le protégé de Pep Guardiola.

"Mbappé va être au top mais ne va pas gagner la Ballon d'or", estime Bernardo Silva

Haaland (51 buts et 8 passes toutes compétitions avec City), Vinicius (23 buts et 21 passes avec le Real) et Messi (20 buts et 19 passes avec le PSG) voleraient donc la vedette à Kylian Mbappé, hors course selon le Portugais, malgré ses 36 buts et 9 passes avec Paris, et ses 8 réalisations au Mondial.

"Kylian a perdu la finale de la Coupe du monde, il est éliminé de la Ligue des champions. Il va être au top mais il ne va pas le gagner cette année", prédit Bernardo Silva, ancien coéquipier du Parisien lorsque les deux joeuurs évoluaient à Monaco. Et de conclure : "Entre Messi et le mec qui gagne la Ligue des champions, tu as trois ou quatre joueurs qui peuvent le gagner."