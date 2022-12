Coupe du monde 2022: le PSG en tête du classement des buteurs

Alors que les quarts de finale de la Coupe du monde 2022 se joueront vendrdi et samedi, le PSG est provisoirement le club qui fournit le plus de buts dans ce Mondial. Les joueurs du club de la capitale ont contribué à dix réalisations depuis le début du Mondial.

Efficacité maximale pour le PSG. Avec seulement quatre buteurs différents dans ce Mondial, le club de la capitale est pourtant celui dont les joueurs ont inscrit le plus de buts, dix au total. Le seul Kylian Mbappé a inscrit la moitié des buts, puisqu'il comptabilise cinq réalisations, deux de plus que Lionel Messi, la star de l'équipe d'Argentine. Carlos Soler (buteur face au Costa Rica) et Neymar (contre la Corée du Sud) complètent la liste avec un but chacun. En deuxième position, on retrouve le FC Barcelone, devant Chelsea et les deux clubs de Manchester.

Buteurs par club:

PSG: 10 buts

Barcelone: 8 buts

Chelsea, Manchester United, Manchester City: 6 buts

Milan, Tottenham: 5 buts

Atletico de Madrid, Ajax, Benfica, Fenerbahçe: 4 buts

Le PSG est aussi un bon fournisseur d'"homme du match"

Si le PSG se trouve tout en haut du classement des buteurs de cette Coupe du monde, il est aussi un bon client en ce qui concerne les trophées d'homme du match. Kylian Mbappé en a déjà remportés trois, lors de ses trois titularisations face à l'Australie, le Danemark et la Pologne. Lionel Messi, lauréat de trois trophées de meilleur joueur de la rencontre, face à la Pologne, le Mexique et l'Australie, en a remis un à Alexis Mac Allister (qu'il estime comme étant le meilleur joueur du match face au Mexique).

Neymar a lui été récompensé pour son retour face à la Corée du Sud en huitième de finale. Il a marqué sur penalty. Le défenseur marocain Achraf Hakimi a été élu par les fans meilleur joueur du match entre les Lions de l'Atlas et le Canada lors de la troisième de journée de la phase de groupes. En tout et pour tout, les joueurs du PSG ont donc remporté sept fois le trophée de joueur de la rencontre.