Boca Juniors: le magnifique but de Benedetto sur un ciseau retourné

Revenu à Boca Juniors l'hiver dernier, Dario Benedetto s'éclate à nouveau. En forme, l'ancien attaquant argentin de l'OM a inscrit un très joli but dans la nuit de samedi à dimanche sur une inspiration géniale.

Oui, Dario Benedetto est capable d’inscrire des buts incroyables. Loin de Marseille. Revenu à Boca Juniors lors du dernier mercato hivernal, l’Argentin a fait parler de lui dans la nuit de samedi à dimanche en marquant un petit bijou lors de la victoire contre Barracas Central (2-0). Après avoir ouvert le score en début de match en coupant un centre au premier poteau, "Pipa" a enflammé le mythique stade de la Bombonera en doublant la mise à l’heure de jeu sur un magnifique ciseau retourné.

Il a retrouvé son efficacité

A l’instinct, sans se poser de question, Benedetto a tenté, et surtout réussi ce geste fou dans la surface. Sur un renvoi de la tête de la défense adverse, il s’est élevé dans les airs pour faire trembler les filets sur cette reprise totalement folle. Une inspiration géniale et la confirmation qu’il est loin d’avoir perdu son talent à bientôt 32 ans (il les aura le 17 mai). En janvier, Boca a déboursé entre trois et quatre millions d’euros pour faire revenir celui qui avait déjà porté le maillot des Xeneizes entre 2016 et 2019, après un saut par le Mexique (2013-2016).

Il s’était engagé à l’OM en août 2019 pour près de 15 millions d’euros pour succéder à Mario Balotelli et faire oublier le flop Kostas Mitroglou. Avec Marseille, il aura marqué 17 buts en 71 apparitions toutes compétitions confondues. Prêté en début de saison à Elche, il s’est finalement entendu avec l’OM et Boca pour retourner en Argentine dès cet hiver sous la forme d’un transfert. Sans doute le bon choix puisqu'il en est déjà à huit buts inscrits depuis sa signature.