Bolivie: la Fédération admet des "contacts" avec Bielsa pour le poste de sélectionneur

Fernando Costa, président de la Fédération bolivienne de football, a indiqué cette semaine que des premiers contacts ont été établis avec Marcelo Bielsa pour le poste de sélectionneur de l'équipe nationale. Le technicien argentin est libre depuis son licenciement de Leeds fin février dernier.

Quelques semaines après son licenciement de Leeds, Marcelo Bielsa pourrait déjà retrouver place sur un banc de touche. Plus précisément celui d'une équipe nationale. Président de la Fédération bolivienne de football, Fernando Costa a lancé lui-même la rumeur en conférence de presse.

Bielsa est l'une des options

Du moins, Fernando Costa a partagé son souhait d'amener Bielsa au poste de sélectionneur, lui qui a déjà dirigé l'Argentine et le Chili par le passé. "Nous sommes en contact, je ne peux pas nier que nous avons une ligne de contact. Nous ne lui avons pas encore parlé, mais nous sommes proches de le faire", a déclaré Fernando Costa à propos de Marcelo Bielsa.

La Bolivie cherche à remplacer Cesar Farias, dont le contrat se terminera à l'issue des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Libre depuis fin février dernier, Bielsa reste à ce jour l'une des "options". "Nous discutons avec un certain nombre d'entraîneurs, y compris des responsables d'équipes nationales, et nous écoutons ce qu'ils ont à offrir, a complété Costa. Une fois que nous aurons une liasse de propositions, nous les évaluerons."

La Bolivie n'a plus participé à la Coupe du monde depuis l'édition 1994 aux Etats-Unis. Elle ne verra pas non plus la prochaine, organisée en fin d'année au Qatar. Reste néanmoins à la Fédération bolivienne à convaincre Marcelo Bielsa de s'aventurer dans un tel défi.