Liverpool: Klopp compare l'Inter "au Leeds de Bielsa, mais avec plus de qualité"

Liverpool a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions mardi soir malgré sa défaite contre l'Inter (1-0) lors du huitième retour à Anfield. Après la rencontre, Jürgen Klopp n'a pas manqué de saluer l'équipe de Simone Inzaghi, qui lui fait penser dans sa manière de jouer au Leeds sous Marcelo Bielsa, récemment écarté.

Si l'on regarde le classement de la Premier League cette saison, et les statistiques des Peacocks, la comparaison n'est sur le papier pas très flatteuse. Mais de la bouche de Jürgen Klopp, toujours élogieux à l'égard de Marcelo Bielsa, c'est bel et bien un compliment.

Alors que Liverpool s'est incliné mardi soir en Ligue des champions contre l'Inter (1-0), en décrochant tout de même la qualification pour les quarts, l'entraîneur allemand des Reds a comparé après la rencontre son adversaire au Leeds du "professeur" argentin.

"C'est une très bonne équipe"

"Pete Krawietz (un de ses adjoints, ndlr) dit toujours ‘l’art du football, c’est de perdre les bons matchs’, a d'abord glissé Klopp en conf de presse. Je déteste toujours cette phrase, mais s’il y a un match qu’on pouvait se permettre de perdre, c’est celui-là, car le but dans cette compétition est de passer au tour suivant. Mais je ne suis pas aux anges, en effet. Je suis très heureux qu’on se soit qualifié, puisque quand j’ai vu le tirage, je me suis dit ‘ok, c’est du costaud’. Voilà, on est passés et je pense que c'est mérité sur les deux matchs."

Et de poursuivre: "On a eu quelques problèmes ce soir pour différentes raisons, l’une d’entre elles est la qualité de notre adversaire. C’est une très bonne équipe. Elle me fait penser un peu au Leeds sous Bielsa, mais avec beaucoup, beaucoup plus de qualité, ce qui rend les choses difficiles. On a quand même eu des occasions, mais on n’a pas marqué."

Ce qui, pour l'Allemand, n'est pas le souci principal du soir. "Je n’ai pas aimé notre contre-pressing, à la perte du ballon, a-t-il fait remarquer. Ce n’était pas vraiment ce que j’avais prévu. Mais à la fin, il faut respecter la qualité de l’adversaire, et c’est notre cas. (…) Nous aurions quand même pu gagner ce match en mettant nos occasions au fond. Mais encore une fois, je suis content de nous qualifier face à ce bel adversaire."