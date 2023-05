Bonus offensif, arbitrage, mercato... les cinq idées de Thierry Henry pour améliorer le football

Sur le plateau de CBS, chaîne pour laquelle il est consultant, l’ancien avant-centre des Bleus et d’Arsenal, Thierry Henry, a suggéré des nouvelles règles qui pourraient, selon lui, améliorer la qualité du jeu.

Si le ton est léger, Thierry Henry aime trop le football pour s’en moquer. Déguisée en Roi sur le plateau de CBS pour laquelle il est l’un des consultants vedettes, l’ex-légende d’Arsenal a dévoilé mercredi soir ses idées pour améliorer la qualité des matchs de football. Amoureux du jeu, l’ancien attaquant âgé de 45 ans a suggéré cinq règles ou consignes qui, selon lui, amélioreraient le spectacle dans les stades.

Sanctionner l’antijeu

Thierry Henry s’est inspiré du rugby pour punir les formations qui pratiquent de l’anti-jeu. "Quand une équipe refuse de jouer, en gagnant du temps ou en mettant le ballon en touche, l’arbitre peut siffler un coup franc à 25 mètres du but. Vous pouvez mettre le ballon où vous voulez. Ça forcera l’équipe à jouer", promet le champion du monde 98 aux 51 buts en 123 sélections.

Récompenser les équipes offensives

Thierry Henry aime les équipes qui attaquent. Il milite donc pour une sorte de bonus offensif, comme au rugby. "Un point en plus si une équipe marque au moins trois buts lors d’un match, peu importe le résultat final", propose Thierry Henry. Le Français cite comme exemple Leicester qui a scoré trois fois mais s’est incliné 5-3 lundi sur la pelouse de Fulham.

Un micro et un débriefing avec la presse pour les arbitres

Pour Thierry Henry, les arbitres doivent eux aussi davantage participer au match. L’ancien Gunner réclame davantage de transparence et de communication. Cela passe pour lui par l’équipement d’un micro pendant le match et d’un point presse après : "Je veux entendre ce que vous dites. Si je n’étais pas toujours poli, ils ne l’étaient pas tout le temps non plus. Venez expliquer vos erreurs ou ce que vous faites de génial. Ce qui m’énervait, c’est quand je n’avais pas d’explication et qu’ils allaient se cacher."

Plus de prudence pour le recrutement

Ce n’est pas une règle mais plus un changement d’état d’esprit dans l’organigramme des clubs. Pour Thierry Henry, il y a trop d’erreur de casting dans les recrutements. S’inspirant de l’entraîneur de San Antonio, Gregg Popovich, qui avait passé 15 jours dans les îles Vierges auprès de Tim Duncan pour s’assurer qu’il sera le bon élément pour les Spurs, Henry veut que les directeurs sportifs ou responsables du recrutement travaillent davantage en amont avant de signer un joueur : "Vous n’achetez pas une maison sans la visiter. Vous y allez le matin, le soir, vous faites attention au bruit… J’ai vu trop de joueurs arriver quelque part sans que personne ne sache s’il allait pouvoir s’adapter", regrette le Français.

Des remplacements temporaires en cas de blessures

Lorsqu’un joueur est blessé hors des limites du jeu et que son équipe joue à 10 contre 11, Thierry Henry propose qu’un remplacement temporaire soit possible. "Cela donnerait le temps au médecin de prendre la bonne décision tout en continuant à jouer", observe Thierry Henry.