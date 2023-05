"J'avais peur de toi", le bel hommage de Thierry Henry à Paolo Maldini avant Milan-Inter

Mercredi soir, sur le plateau de CBS, Thierry Henry a tenu à rendre hommage à Paolo Maldini, la légende de l’AC Milan, contre qui il avait disputé les quarts de finale de la Coupe du monde 1998. L’ancien joueur de l’équipe de France a souligné l’honneur que c’était de jouer contre un tel adversaire.

Consultant de l'émission CBS Sports Golazo à l'occasion de la demi-finale aller de Ligue des champions entre l'AC Milan et l'Inter, mercredi, Thierry Henry a confié au légendaire défenseur milanais Paolo Maldini (aujourd'hui directeur technique du club lombard) avoir été impressionné de jouer contre lui. Tout en le couvrant de compliment, il a conclu en affirmant avoir eu "peur de lui" sur les terrains.

"Pour moi tu incarnes la défense"

Les deux joueurs se sont rencontrés au Stade de France, en quart de finale de la Coupe du monde 1998: "Quand j'ai réalisé que j'allais entrer en jeu - et jouer à droite - j'ai soudain eu peur à cause de ce que tu représentais, du défenseur que tu étais". Une rencontre qui s’est terminé au tir au but après un match nul et vierge à l’issue des 120 minutes de jeu. "Pour moi, tu incarnes ce qu'est la défense, et l'être humain est encore meilleur que le joueur, si c'est possible", a ajouté l'ancien attaquant français.

Henry et Maldini ont brièvement joué dans le même championnat en 1999 lorsque le Français a intégré la Juventus pour une demi-saison, juste avant de rejoindre Arsenal. Il a conclu l’échange en disant: "Je veux juste te dire que tu me faisais peur".