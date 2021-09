Brésil: Hulk attend un enfant avec la nièce de son ex-femme

De retour au Brésil, à l'Atlético Mineiro, depuis le début de l'année, Hulk a annoncé ce mardi une belle nouvelle sur ses réseaux sociaux: pour la quatrième fois, l'ailier de 35 ans va être papa. Un enfant qu'attend son épouse Camila Angelo... qui est la nièce de son ex-femme.

Après cinq saisons en Chine, Hulk a décidé début 2021 de rentrer au Brésil pour la fin de sa carrière. À 35 ans, l'ailier surpuissant s'amuse au sein du club de l'Atlético Mineiro, où il retrouve progressivement son meilleur niveau. À tel point qu'il a rejoué en sélection brésilienne début septembre, plus de cinq ans après sa toute dernière cape en juin 2016.

Tout va bien dans la vie de Hulk, et encore mieux depuis ce mardi: le Brésilien a annoncé sur ses réseaux sociaux qu'il attendait un nouvel enfant. "Mon cœur déborde de tant de bonheur et je ne peux que dire merci mon Dieu. Nous sommes déjà impatients de te recevoir et nous t'aimons inconditionnellement", écrit Hulk en-dessous de photos de lui et de sa femme Camila Angelo, qui brandissent des clichés des premières échographies.

Une histoire digne d'une telenovela brésilienne

Au Brésil, l'annonce de cette grossesse a fait grand bruit. Il faut dire que Camila Angelo, la femme de Hulk qu'il a épousée en mars 2020, est la nièce de l'ex-femme de l'attaquant brésilien. Une confusion des genres qui avait débuté en 2019, alors que Hulk évoluait encore en Chine, et qui n'avait pas empêché les médias brésiliens de se délecter de cette affaire.

Après douze années de vie conjugale, Hulk avait ainsi décidé de quitter Iran Angela de Souza, avec qui il avait eu trois enfants, pour entamer une relation avec sa belle-nièce. La nouvelle avait d'ailleurs provoqué l'ire de l'ex-femme de Hulk qui s'était confiée à Record: "Elle était pour moi une fille. Je lui ai tout donné depuis qu'elle est venue au monde. J'ai sacrifié tant de fois mes rêves pour réaliser les siens..."

L'homme qui perd cinq kilogrammes de sueur par match s'était donc mis en couple avec Camila Angelo avant de l'épouser quelques mois plus tard. Après l'annonce de la grossesse, les médias brésiliens vont pouvoir suivre au plus près l'évolution de la famille Hulk. De son côté, le joueur espère continuer sur sa lancée et terminer sa saison en beauté, avant de jouer les papa poule dans neuf mois.