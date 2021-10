Brésil: le beau message de soutien de Thiago Silva à Neymar

Thiago Silva a posté sur les réseaux sociaux un message amical à l’attention de Neymar, qui a évoqué la possibilité de ne pas prolonger sa carrière internationale très longtemps au-delà de la Coupe du monde 2022. Le défenseur de Chelsea assure qu’il "sera toujours là" pour l’attaquant du PSG, avec qui il évolue en équipe du Brésil.

C’est une sortie qui fait beaucoup parler ces derniers jours. Bien au-delà du Brésil. Dans un documentaire dédié aux plus grands joueurs de la Seleçao, diffusé par DAZN Brésil, Neymar a évoqué sa possible retraite internationale après le Mondial 2022. "Je pense que c’est ma dernière Coupe du monde, a confié celui qui aura alors 30 ans. Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j’ai la force mentale pour rester encore dans le football."

Des propos qui ont semé le doute sur les intentions de l’attaquant du PSG, laissant poindre une sorte de mal-être. Actuellement en équipe du Brésil à ses côtés, Thiago Silva a apporté son soutien à Neymar en postant un message sur les réseaux. "Si tu as besoin que quelqu'un de fort soit à tes côtés, sache que je serai toujours là. La famille Silva t'aime", a écrit le défenseur de 37 ans (qui a joué durant trois ans à Paris avec Neymar) dans sa story Instagram.

"Une déclaration terrible pour le PSG", estime Rothen

Une marque d’affection sans doute appréciée par le Ney, qui a essuyé une vague de critiques dans son pays après sa prestation contre la Colombie, dimanche, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022 (0-0). Tite, le sélectionneur de la Seleçao, est d’ailleurs monté au créneau pour le défendre. "Nous avons fait une belle prestation collective dans un match important, avec un bon Neymar, et un bon niveau d'équipe, a déclaré le technicien auriverde. Peut-être qu'on attend de lui qu'il fasse des gestes exceptionnels tout le temps et qu'il fasse une différence tout le temps. C'est un joueur exceptionnel, car il fait des actions exceptionnelles. Mais pas systématiquement. C'est un joueur différent, nous connaissons cette condition. Il était très bien marqué aussi, ils étaient parfois deux sur lui."

En France, Jérôme Rothen n’a pas du tout apprécié la déclaration de la star de 29 ans sur son avenir. "Neymar est un joueur fabuleux quand il est en forme. Le problème, c’est qu’il est dans une mauvaise phase. Et là, c’est une déclaration terrible pour le PSG, a estimé notre consultant dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC. Ça manque d’entrain, d’enthousiasme. Quand on lit entre les lignes, le PSG, il s’en fout. Il y a l’amour qu’il a pour le Brésil, pour essayer de gagner une Coupe du monde. Sa dernière chance, ce sera au Qatar dans un an. Mais j’ai envie de lui rappeler ses devoirs. Quand tu es un joueur de cette catégorie-là, que tu es la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans, que tu as prolongé de cinq ans et que tu as décidé de donner la fin de ta carrière au PSG, tu ne peux pas déclarer ça".

