Coupe du monde: l’Allemagne décroche son billet pour le Qatar, Memphis dans l’histoire des Pays-Bas

L’Allemagne s’est qualifiée ce lundi pour la Coupe du monde 2022, qui aura lieu en fin d’année prochaine au Qatar. La Nationalmannschaft a validé son ticket en battant la Macédoine du Nord (0-4). Memphis Depay s’est offert un record lors du carton des Pays-Bas contre Gibraltar.

Les partenaires de Manuel Neuer vont pouvoir préparer tranquillement leur voyage. L’équipe d’Allemagne a obtenu ce lundi sa qualification pour la Coupe du monde 2022, qui aura lieu l’année prochaine au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). La Nationalmannschaft s’est imposée ce lundi en Macédoine du Nord (0-4). Sur la pelouse du stade Tose Proseki de Skopje, les champions du monde 2014 ont fait la différence grâce à un but de Kai Havertz (50e), un doublé de Timo Werner en trois minutes (70e, 73e) et une réalisation de Jamal Musiala (83e), qui est devenu le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de son pays (18 ans).

Dans le même temps, la Roumanie a dominé l’Arménie à Bucarest sur un but d’Alexandru Mitrita (1-0). De quoi assurer les protégés d’Hansi Flick de terminer en tête du groupe J. L’Allemagne devient ainsi la première nation à valider son ticket pour le prochain Mondial (en plus du pays-hôte). Avec l'objectif d'effacer le flop de 2018, lorsque les coéquipiers de Toni Kroos avaient été sortis dès le premier tour, en terminant derniers de leur poule derrière la Suède, le Mexique et la Corée du Sud.

Le carton des Pays-Bas

Dans les autres rencontres de la soirée, les Pays-Bas se sont baladés face à Gibraltar à Rotterdam (6-0). Memphis Depay en a profité pour entrer dans l'histoire de son pays en inscrivant un doublé (dont un penalty). L'attaquant du Barça en est désormais à 13 buts en 2021 sous le maillot des Oranje. Jamais un Néerlandais n'avait autant marquer en équipe nationale sur une année civile. Virigil van Dijk, Denzel Dumfries, Arnaut Danjuma et Donyell Malen ont complété le festival du jour. Un succès qui laisse les Pays-Bas en tête du groupe G, avec 2 points d'avance sur la Norvège, vaiqueur du Monténégro sans Erling Haaland (2-0). La Turquie reste en embuscade après sa victoire au bout du suspense en Lettonie, grâce à un penalty de Burak Yilmaz à la 99e (1-2).

Dans le groupe H, la Russie s’est assurée de terminer à l’une des deux premières places (et donc d’être au moins barragiste) en allant s’imposer en Slovénie (1-2). Les joueurs de Valeri Karpine comptent 2 points d’avance sur la Croatie, qui a fait match nul contre la Slovaquie, malgré un but de Luka Modric (2-2).

Après sa désillusion en Ligue des nations, la Belgique devra encore patienter avant de composter son billet pour le Moyen Orient. Les Diables Rouges avaient l'occasion de se qualifier sans jouer, mais les résultats du soir ne leur ont pas été favorables dans le groupe E, avec une victoire du pays de Galles en Estonie (0-1) et un succès de la République tchèque en Biélorussie (0-2). Les partenaires de Kevin De Bruyne tenteront d'officialiser leur qualification en recevant l'Estonie le 13 novembre à Bruxelles.

Les résultats du soir

Macédoine du Nord-Allemagne: 0-4

Roumanie-Arménie: 1-0

Islande-Liechtenstein: 3-0

Pays-Bas-Gibraltar: 6-0

Norvège-Monténégro: 2-0

Lettonie-Turquie: 1-2

Biélorussie-République tchèque: 0-2

Estonie-Pays de Galles: 0-1

Chypre-Malte: 2-2

Slovénie-Russie: 1-2

Croatie-Slovaquie: 2-2