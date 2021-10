Rothen: "La déclaration de Neymar, c’est terrible pour le PSG"

Dans "Rothen s’enflamme" ce lundi sur RMC, Jérôme Rothen a fait part de son incompréhension après les propos de Neymar sur un possible arrêt de sa carrière à l’issue de la Coupe du monde 2022.

Neymar sera au Qatar l’hiver prochain. Mais il n’ira sans doute pas aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada en 2026. Le numéro 10 du Brésil explique dans un documentaire de DAZN que la prochaine Coupe du monde sera peut-être sa "dernière". "Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j’ai la force mentale pour rester dans le football", confie le Parisien. "Une déclaration terrible pour le PSG" selon Jérôme Rothen, alors que Neymar a officiellement prolongé son contrat en mai dernier jusqu’en 2025 (avec une saison supplémentaire prévue).

"Neymar est un joueur fabuleux quand il est en forme. Le problème, c’est qu’il est dans une mauvaise phase. Et là, c’est une déclaration terrible pour le PSG, estime l’ancien milieu de terrain parisien dans "Rothen s’enflamme " ce lundi sur RMC. Ça manque d’entrain, d’enthousiasme. Quand on lit entre les lignes, le PSG, il s’en fout. Il y a l’amour qu’il a le Brésil, pour essayer de gagner une Coupe du monde. Sa dernière chance, ce sera au Qatar dans un an. Mais l’ai envie de lui rappeler ses devoirs. Quand tu es un joueur de cette catégorie-là, que tu es la figure emblématique d’un club depuis plus de quatre ans, que tu as prolongé de cinq ans et que tu as décidé de donner la fin de ta carrière au PSG, tu ne peux pas déclarer ça."

"Bien sûr, la vie privée de n’importe quel joueur peut être compliquée, ajoute Jérôme Rothen. Quand il parle comme ça, on a l’impression qu’il fait une petite dépression. Mais quand tu t’appelles Neymar, avec l’image que tu envoies, tu ne peux pas faire des sorties publiques comme ça. Que tu gères tes problèmes en privé, il n’y a pas de souci. On est tous d’accord pour dire que ce n’est pas parce que Neymar est l’un des plus grands joueurs du monde qu’il ne peut avoir des états d’âme, mais tu dois les cacher. Quand il parle, et ce n’est pas souvent, c’est quasiment toujours du dénigrement contre le PSG. Leonardo reprend le président du Real, le clan Mbappé. Mais sur Neymar, il ne dit jamais rien. Normalement, ton joueur phare doit être exemplaire à tous les niveaux. J’espère qu’ils ne vont pas lui donner sa prime d’éthique avec des déclarations comme ça. Pour moi, c’est abusé. Il faudra le mettre devant ses responsabilités prochainement."

Di Meco: "Je trouve que ça le rend humain"

Pour Eric Di Meco, en revanche, "c’est un homme qui parle de son métier, de la difficulté psychologique et du fait de jouer jusqu’à 35 ans quand tu as commencé au haut niveau à 16 ans". "Je trouve que ça le rend humain, confie l’ancien Marseillais dans "Rothen s’enflamme". S’il s’arrête avant la fin de son contrat, il s’assoit sur des millions. C’est une marque de respect pour son club. Regardez Michel Platini, il s’est arrêté tôt. Et à l’époque, il n’y avait pas la pression des médias, l’entourage… Il a tiré le rideau et c’était plus mental que physique. Zinedine Zidane arrête aussi l’équipe de France à un moment parce que c’est trop dur. Neymar, là, c’est de l’honnêteté, ce qu’il fait."