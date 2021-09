Brésil: Pelé donne des nouvelles rassurantes après son opération

Pelé, légende du football mondial, a donné de ses nouvelles après avoir été opéré d'une tumeur suspecte au côlon. "Je récupère bien", a confié l'idole brésilienne, âgée de 80 ans.

La légende du football brésilien Pelé, 80 ans, a assuré mercredi qu'il récupérait bien de son opération d'une tumeur "suspecte" au côlon réalisée samedi à Sao Paulo. "Je récupère bien", a déclaré l'ancienne légende du footaball sur les réseaux sociaux, dans un message de condoléances envoyé au chanteur brésilien Roberto Carlos, qui a perdu mercredi l'un de ses enfants, victime d'un cancer.

Le dernier bulletin médical de l'ancien joueur précisait lundi qu'il se portait bien, et qu'il se trouvait dans une unité de soins intensifs après cette opération. L'hôpital a indiqué mercredi qu'il n'y avait pas de nouveauté, sans préciser si Pelé avait quitté cette unité de soins intensifs.

Une tumeur découverte en août

La tumeur a été découverte durant des examens de routine, avait expliqué lundi l'hôpital, où "le Roi" Pelé se trouve depuis le 31 août. La santé de celui que beaucoup considèrent comme le plus grand footballeur de tous les temps s'est montrée fragile ces dernières années, avec plusieurs hospitalisations. Le Brésilien est un des derniers monstres sacrés du football, après les décès de Johan Cruyff, en 2016, et surtout de Diego Maradona, en décembre dernier.

De son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, Pelé est le seul footballeur de l'histoire à avoir remporté trois fois la Coupe du Monde (1958, 1962, 1970), la première d'entre elles à seulement 17 ans, en Suède. Tout au long de son incroyable carrière, il a inscrit 1281 buts en 1363 matches sous les maillots de Santos (1956-74), son club au Brésil, de la "Seleçao" et du Cosmos New York (1975-77).