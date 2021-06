Euro 2021: le beau message de Pelé pour Mbappé après son échec

Pelé, légende brésilienne du football mondial, a publié un message de soutien à Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux après le tir au but manqué par la star française face à la Suisse (3-3, 4 tab 5) lundi en 8e de finale de l’Euro 2021.

Une légende au soutien d’une star mondiale. Pelé a publié un message de soutien à Kylian Mbappé sur son compte Twitter, lundi soir, quelques instants après le tir au but manqué par l’attaquant français face à la Suisse (3-3, 4 tab 5), scellant l’élimination des Bleus en huitièmes de finale de l’Euro 2021.

"Garde la tête haute, Kylian!, a écrit la star brésilienne. Demain est le premier jour d'un nouveau voyage."

Les deux hommes ont noué une forte relation ces dernières années et s'étaient rencontrés dans le cadre d'une opération promotionnelle en 2019. Pelé, aujourd’hui âgé de 80 ans, avait aussi confié que le joueur du PSG s’était rendu à son chevet lors de son hospitalisation d’urgence à Paris.

Une relation forte entre Mbappé et Pelé

"Quand je l’ai vu jouer, je me suis dit ‘c’est dingue, c’est vrai qu’il me ressemble, il pourrait être mon fils’, avait-il confié en 2020. Ce qui m’a le plus marqué, c’est que Kylian n’avait pas besoin de se déplacer en personne pour savoir comment j’allais. Pourtant, il est venu avec ses parents pour savoir si j’avais besoin de quelque chose. Je pensais que notre amitié tenait plus au football, qu’il n’allait pas se s’inquiéter pour moi. Son attitude m’a beaucoup touchée, il s’est comporté comme un frère pour moi, comme s’il faisait partie de ma famille. Je voudrais profiter de cette occasion pour lui envoyer toute mon affection. Si tu as besoin d’aide un jour, n’hésite pas à venir au Brésil pour que je te donne du courage."

>> Suivez toutes les infos sur l'Euro EN DIRECT



L’ancienne légende de Santos, triple champion du monde avec le Brésil, avait multiplié les messages dithyrambiques à l’égard de Mbappé lors de ses prestations à la Coupe du monde 2018, l’adoubant souvent comme son potentiel héritier en termes de record de précocité.

Lundi, Mbappé a vécu une soirée très compliquée malgré son implication sur les deux premiers buts français. Après avoir manqué de grosses occasions durant la prolongation, il a échoué dans sa tentative de tir au but. Il quitte l’Euro sans avoir marqué de but, tout en étant à l’origine de plusieurs réalisations tricolores. Dans un message sur ses réseaux sociaux, Mbappé s’est dit "désolé" après son échec.