Brésil: Renan Lodi pas convoqué parce qu'il n'est pas totalement vacciné

Renan Lodi n'a pas été appelé pour les prochains matchs de l'équipe nationale du Brésil contre l'Equateur et le Paraguay. Le latéral de l'Atlético, dont le cycle vaccinal n'est pas complet, ne peut pas entrer en Equateur en raison des protocoles sanitaires en vigueur.

La 16e sélection de Renan Lodi attendra. Le latéral gauche de l’Atlético de Madrid n’a pas été convoqué pour les deux prochains matchs de la Seleção contre l'Equateur, le 27 janvier, et le Paraguay, le 1er février, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur brésilien Tite et son staff ont révélé en conférence de presse que Renan Lodi n'avait pas été appelé en l'absence d'un cycle vaccinal complet contre le coronavirus.

"Il n'a reçu que la première dose le 10 janvier. Il ne pourrait pas entrer en Equateur en raison des protocoles sanitaires en vigueur et serait soumis à des restrictions au Brésil", a expliqué Juninho Paulista, coordinateur de la Seleção. "La vaccination est une responsabilité sociale, a ajouté Tite. C’est ce que je dis à ma famille, aux personnes dont j'ai la responsabilité, à mes petits-enfants. (…) Nous respectons les règles mises en place par l’Equateur." Son adjoint César Sampaio a aussi tenu à rappeler que les internationaux brésiliens ne subissent pas de pression pour se faire vacciner.

"Nous ne forçons aucun athlète à se faire vacciner"

"La sélection n'oblige personne à se faire vacciner, nous respectons les décisions individuelles. Nous avons notre avis, mais nous ne forçons aucun athlète à se faire vacciner", a-t-il déclaré dans des propos rapportés par UOL Esporte. Juninho Paulista a par ailleurs précisé qu'un vol affrété par la fédération partirait de Madrid le 25 janvier pour amener les joueurs évoluant en Europe (et dont le cycle vaccinal est complet) directement à Quito, pour le match contre l'Equateur.

Le Brésil, qui caracole en tête des qualifications sud-américaines avec 35 points pris sur 39 possibles, a déjà validé son billet pour le Qatar.

Pour ces deux matchs à venir contre l'Equateur et le Paraguay, quatre joueurs de Ligue 1 ont été retenus par Tite : le Parisien Marquinhos, le Marseillais Gerson, et les Lyonnais Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes. Neymar, toujours convalescent après son entorse à la cheville, est ménagé.