Coupe du monde 2022: le Brésil convoque Paqueta, Guimaraes et Marquinhos pour les qualifs

En vue des qualifications à la Coupe du monde 2022, le Brésil a dévoilé sa liste de joueurs pour les rencontres face à l’Equateur et le Paraguay. Les Lyonnais Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes seront de la partie tandis que Neymar, toujours pas apte à rejouer n’est pas appelé.

La trêve internationale va bientôt faire son retour, mais pas pour tout le monde. Les pays d'Amérique du sud seront sur le pont pour les qualifications en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Si le Brésil a déjà assuré sa place pour la compétition, la troupe de Tite devra tout de même affronter l’Equateur et le Paraguay.

Pour ces rencontres prévues respectivement pour le 27 janvier et 2 février, la Seleçao pourra compter sur plusieurs pensionnaires de Ligue 1. Notamment les Lyonnais Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes, le milieu de l'OM Gerson et le capitaine du PSG Marquinhos. Ce qui pourrait compliquer la mission de leurs clubs respectifs en championnat.

Neymar absent

Absent depuis la fin du mois de novembre à cause d’une grosse blessure, Neymar, qui retrouve peu à peu des sensations, n’est logiquement pas dans la liste. Une aubaine pour le PSG, qui pourra préparer dans les meilleures conditions, son attaquant afin qu’il soit prêt pour le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, le 15 février. Les Madrilènes Casemiro, Eder Militao, Rodrygo et Vinicius Junior ont été convoqués par Tite.