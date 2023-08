Brésil: Ronaldinho nie tout lien avec des escrocs présumés

L'ancien attaquant brésilien passé notamment par le PSG et le Barça, Ronaldinho, se défend d'être le fondateur ou l'associé de l'entreprise "18K Ronaldinho", soupçonnée d'escroquerie.

L'ancienne star du football brésilien Ronaldinho a nié jeudi être lié à une entreprise soupçonnée d'escroquerie avec des cryptomonnaies qui utilisait son image dans des publicités. Le Ballon d'or a comparu devant une commission d'enquête parlementaire qui l'a convoqué en tant que témoin, le présentant comme fondateur et associé de l'entreprise "18K Ronaldinho". Cette société promettait des retours sur investissement astronomiques, jusqu'à 400% sur un an, mais plusieurs centaines de clients ont porté plainte pour escroquerie, réclamant des indemnisations totalisant plus de 300 millions de réais (environ 56 millions d'euros).

"Ils ont utilisé mon nom de façon indue"

"Contrairement à ce qui a été dit par cette commission d'enquête, je ne suis pas fondateur ni associé de l'entreprise 18K Ronaldinho", a assuré l'ancien joueur du Paris SG et du FC Barcelone au début de son témoignage, qui a duré environ deux heures. Ronaldinho a affirmé qu'il avait signé en 2016 un contrat avec la marque américaine de montres 18K Watches, à qui il a cédé son image pour une campagne publicitaire. Mais selon lui, des images tournées lors de cette campagne ont été utilisées sans son consentement par la société d'investissements en cryptomonnaies. "Ils ont utilisé mon nom de façon indue", a assuré le champion du monde 2022, qui a témoigné vêtu de noir, coiffé d'un béret et portant des lunettes de soleil.

Il s'est abstenu de répondre à la plupart des questions des députés, à la faveur d'une décision judiciaire qui l'autorisait à rester sous silence s'il risquait d'être incriminé. Ronaldinho a comparu devant la commission parlementaire après avoir manqué deux convocations précédentes. Les députés ont menacé de demander à la police de l'interpeller pour l'amener de force s'il ne venait pas témoigner ce jeudi. En 2020, il avait été détenu plus de cinq mois au Paraguay pour une affaire de passeports falsifiés.