Brésil: un joueur expulsé après neuf secondes de jeu

Le match de Serie B au Brésil entre Treze et Botafogo (1-0) a été marqué ce jeudi par l’expulsion du milieu de terrain du club de Rio, Kaio Wilker, après moins de dix secondes de jeu.

Un coup d'envoi, un engagement, quatre passes et… un carton rouge ! Si ce n’était pas l’expulsion la plus rapide de l’histoire du football, on n’en était pas très loin jeudi au Brésil. Et il ne s’agissait pas d’une mise en scène pour le 1er avril. L’action se déroule à Taguatinga, au début d’un match de championnat de Serie B brésilien opposant Treze à Botafogo, récemment relégué.

Expulsé sans avoir touché un seul ballon

Après une longue ouverture, Kaio Wilker, milieu de terrain de Botafogo, va au duel avec Marlon. La jambe, bien trop haute, percute de plein fouet le défenseur de Treze, qui s’effondre sur la pelouse. Si Wilker s’excuse immédiatement, l’arbitre n’hésite pas et brandit un carton rouge. On joue depuis seulement neuf secondes de jeu. Sanctionné pour son geste, le joueur de 28 ans quitte la pelouse sans même avoir touché un seul ballon. En infériorité numérique durant toute la rencontre, Batofogo s’inclinera 1-0.

